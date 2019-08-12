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РИА Новости
Культура

Путин объявил благодарность коллективу ВГИК

18:03, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Всероссийскому государственному институту кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова за заслуги в развитии культуры и искусства, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) имени С.А.Герасимова", - говорится в документе.
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