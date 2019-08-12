Путин объявил благодарность коллективу ВГИК

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Всероссийскому государственному институту кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова за заслуги в развитии культуры и искусства, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) имени С.А.Герасимова", - говорится в документе.
15 декабря 2018, 17:12РИА НовостиПутин выступил за набор студентов из стран бывшего СССР в творческие вузы
Старейший российский творческий вуз отметит 1 сентября 100-летие.