Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его личная помощница Мадлен Вестерхаут позвонила ему после увольнения и извинилась, а он понял ее и простил.
Ранее сообщалось, что личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут отправлена в отставку. Как сообщала газета New York Times, причиной увольнения стали утечки, допущенные 28-летней Вестерхаут относительно семейной жизни своего босса и некоторых деталей его рабочей деятельности. По данным газеты, Трамп узнал об утечках в четверг и немедленно принял решение расстаться с сотрудницей.
Трамп сообщил в Twitter, что с Вестерхаут было заключено соглашение о неразглашении конфиденциальных данных, и он считает, что вряд ли найдется причина использовать его против нее. "Она мне позвонила вчера, чтобы извиниться. Я полностью понял и простил ее!" - сказал президент.
Он также добавил, что любит свою дочь Тиффани.
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По данным Politico, в разговоре с журналистами не для записи Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани. Кроме того, по ее словам, президенту не нравилось фотографироваться с Тиффани, так как он считает ее слишком полной. Она также в шутку рассказала, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.
Сам Трамп заявил в субботу журналистам, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей, однако признал, что ее слова "были немного обидными". При этом он заверил, что любит свою дочь Тиффани, отметив, что она "прекрасный человек и усердно учится".