Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его личная помощница Мадлен Вестерхаут позвонила ему после увольнения и извинилась, а он понял ее и простил.

Сам Трамп заявил в субботу журналистам, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей, однако признал, что ее слова "были немного обидными". При этом он заверил, что любит свою дочь Тиффани, отметив, что она "прекрасный человек и усердно учится".