Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

Как сообщает газета, в разговоре с журналистами не для записи Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани. Кроме того, по ее словам, президенту не нравилось фотографироваться с Тиффани, так как он считает ее слишком полной. Она также в шутку рассказала, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.