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РИА Новости

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

04:34 31.08.2019 (обновлено: 16:23 31.08.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterДети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Личной помощнице президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут пришлось покинуть свой пост после того, как она рассказывала журналистам об отношениях президента с его детьми, сообщает издание Poitico со ссылкой на источники.
Как сообщает газета, в разговоре с журналистами не для записи Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани. Кроме того, по ее словам, президенту не нравилось фотографироваться с Тиффани, так как он считает ее слишком полной. Она также в шутку рассказала, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.
По словам источников, Вестерхауд рассказала об отношениях президента с детьми ранее в августе на неофициальном ужине с представителями СМИ, пока Трамп находился в своем гольф-клубе "Бедминстер" в штате Нью-Джерси.
Сам Трамп заявил в субботу журналистам, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей, однако признал, что ее слова "были немного обидными". При этом он заверил, что любит свою дочь Тиффани, отметив, что она "прекрасный человек и усердно учится".
Президент США Дональд Трамп
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Как сообщала газета New York Times, причиной увольнения 28-летней Вестерхаут стали утечки, допущенные относительно семейной жизни ее босса и некоторых деталей рабочей деятельности президента. По данным газеты, Трамп узнал об утечках в четверг и немедленно принял решение расстаться с сотрудницей.
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну правильно! У верного соратника всегда рот должен быть на замке! Личную жизнь шефа ни при каких обстоятельствах нельзя обсуждать))
31 августа, 08:11
Александр К.
4840000
Всё верно сделал.
31 августа, 04:42
PWPinter Wafloo
4700001
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