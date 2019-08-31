Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Личной помощнице президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут пришлось покинуть свой пост после того, как она рассказывала журналистам об отношениях президента с его детьми, сообщает издание Poitico со ссылкой на источники.
Как сообщает газета, в разговоре с журналистами не для записи Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани. Кроме того, по ее словам, президенту не нравилось фотографироваться с Тиффани, так как он считает ее слишком полной. Она также в шутку рассказала, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.
По словам источников, Вестерхауд рассказала об отношениях президента с детьми ранее в августе на неофициальном ужине с представителями СМИ, пока Трамп находился в своем гольф-клубе "Бедминстер" в штате Нью-Джерси.
Сам Трамп заявил в субботу журналистам, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей, однако признал, что ее слова "были немного обидными". При этом он заверил, что любит свою дочь Тиффани, отметив, что она "прекрасный человек и усердно учится".
Как сообщала газета New York Times, причиной увольнения 28-летней Вестерхаут стали утечки, допущенные относительно семейной жизни ее босса и некоторых деталей рабочей деятельности президента. По данным газеты, Трамп узнал об утечках в четверг и немедленно принял решение расстаться с сотрудницей.