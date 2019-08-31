Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока — 2".

По словам сенатора, украинский и польский лидеры опасаются только за "свои карманы".

"Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле Северный поток-2 не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США. Вся "угроза" - только для их карманов. Европа тут ни при чем". Алексей Пушков

Ранее Зеленский после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой назвал "Северный поток — 2" неприемлемым для европейских стран, подчеркнув, что поддерживает диверсификацию источников поставок энергии.

Он также отметил, что Украина и Польша выступают за энергосотрудничество Польша — США — Украина.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Запуск нового трубопровода рядом с действующим "Северным потоком" планируется на конец 2019 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, его также поддерживали Австрия и Норвегия.

Против строительства трубопровода выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько других государств. Так, Польша, Литва и Латвия считают планы по его строительству политически мотивированными.