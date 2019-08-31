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РИА Новости

Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"

17:25 31.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока — 2".
По словам сенатора, украинский и польский лидеры опасаются только за "свои карманы".
"Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле Северный поток-2 не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США. Вся "угроза" - только для их карманов. Европа тут ни при чем".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
Ранее Зеленский после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой назвал "Северный поток — 2" неприемлемым для европейских стран, подчеркнув, что поддерживает диверсификацию источников поставок энергии.
Он также отметил, что Украина и Польша выступают за энергосотрудничество Польша — США — Украина.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Запуск нового трубопровода рядом с действующим "Северным потоком" планируется на конец 2019 года.
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Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, его также поддерживали Австрия и Норвегия.
Против строительства трубопровода выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько других государств. Так, Польша, Литва и Латвия считают планы по его строительству политически мотивированными.
В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Ситуация на УкраинеСеверный поток-2Анджей ДудаСовет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ЗеленскийПольшаЕвропаРоссияУкраинаВ миреЭкономика
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