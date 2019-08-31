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РИА Новости

В Днепропетровской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком

12:46 31.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Десять человек попали в больницу в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Днепропетровской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в субботу.
"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, который осуществлял рейс по маршруту "Днепр - Каменское", и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадали десять человек (водитель и девять пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - говорится в сообщении.
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Спасателям пришлось вытаскивать водителя микроавтобуса из машины с помощью гидравлического инструмента. К оказанию помощи были привлечены пять человек личного состава службы.
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