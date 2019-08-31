В Днепропетровской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Десять человек попали в больницу в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Днепропетровской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в субботу.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, который осуществлял рейс по маршруту "Днепр - Каменское", и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадали десять человек (водитель и девять пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - говорится в сообщении.