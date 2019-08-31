Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T12:36Z
https://ria.ru/20190831/1558107787.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155810/75/1558107582_0:342:563:659_1036x0_80_0_0_7940623885ebee7a4d0b6307f3d9bf41.jpg
РИА Новости

Экс-замгенпрокурора возмутился американскими учебниками для депутатов Рады

12:27 31.08.2019 (обновлено: 12:36 31.08.2019)
2880
© Фото : Канал Рената Кузьмина в Telegram Учебники для депутатов Рады
Учебники для депутатов Рады
© Фото : Канал Рената Кузьмина в Telegram
Учебники для депутатов Рады
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский юрист и политик, первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в Telegram раскритиковал учебники для депутатов, написанные в США.
Так, он отметил, что в первый день работы новоизбранным парламентариям выдали учебники под названием "Деятельность народного депутата Украины в Верховной раде Украины". Политика возмутило, что они были написаны в США.
© Фото : Канал Рената Кузьмина в Telegram Учебники для депутатов Рады
Учебники для депутатов Рады
© Фото : Канал Рената Кузьмина в Telegram
Учебники для депутатов Рады

"Нужный учебник, спору нет. Правда, издан он, цитирую: "при поддержке американского народа" американским Агентством USAID. Так и хочется крикнуть: "Слава Украине".

Ренат Кузьмин
В четверг, 29 августа, депутаты в ходе первого торжественного заседания Верховной рады Украины принесли присягу. Этот день считается последним днем работы депутатов предыдущего созыва.
После этого состоялось первое пленарное заседание, в ходе которого был избран президиум Рады.
Выступление депутата Рады Антона Киссе на заседании парламента
Вчера, 03:23РИА Новости
Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке
122150419
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я не пойму, а что его так удивило и возмутило? Ну, прислал хозяин инструкцию и что? Нет, неужели они там искренне считают, что являются суверенными и независимыми? Что, серьёзно, так считают?
31 августа, 12:48
НЕНикита Ермаков
2540100
Вот она настоящая свобода и демократия!
31 августа, 13:13
NNikki_5519
760100
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Посетитель бара
Жена довела? Американец в баре проигнорировал угрозы вооруженного грабителя
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии "вычеркнул" балтийские страны из истории СССР
Лента
новостей
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Иосиф Пригожин дал пресс-конференцию Скандал на Евровидении-2009
"Оскорбляет целый народ!" Пригожина возмутили слова Кикабизде о России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Британца оштрафовали за перевозку автомобиля
Британец получил штраф за неожиданный способ транспортировки автомобиля
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков назвал слова главы МИД Латвии об "оккупации" СССР сверхглупостью
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Тегеран отметил гибкость США в вопросе продажи иранской нефти
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
В Гонконге демонстранты начали бросать "коктейли Молотова" в полицию
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния