Экс-замгенпрокурора возмутился американскими учебниками для депутатов Рады

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский юрист и политик, первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в Telegram раскритиковал учебники для депутатов, написанные в США.
Так, он отметил, что в первый день работы новоизбранным парламентариям выдали учебники под названием "Деятельность народного депутата Украины в Верховной раде Украины". Политика возмутило, что они были написаны в США.
Учебники для депутатов Рады
"Нужный учебник, спору нет. Правда, издан он, цитирую: "при поддержке американского народа" американским Агентством USAID. Так и хочется крикнуть: "Слава Украине".
В четверг, 29 августа, депутаты в ходе первого торжественного заседания Верховной рады Украины принесли присягу. Этот день считается последним днем работы депутатов предыдущего созыва.
После этого состоялось первое пленарное заседание, в ходе которого был избран президиум Рады.