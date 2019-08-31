Туман в Москве в ближайшие дни может спровоцировать задержку авиарейсов

"Уже все рассеялось. Но ситуация благоприятная для повторения. С наступлением конца августа и начала сентября в ночные и предутренние часы - с 3 до 6 утра - очаги тумана будут сохраняться. Видимость менее одного километра. Так что рейсы могут отменить снова", - сказал Тишковец.