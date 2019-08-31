В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В московских аэропортах задерживалось 122 рейса, десять были отменены.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:15 мск во Внуково задержали 25 рейсов, в Домодедово — 45, еще десять отменили, в Шереметьево задержка коснулась 52 рейсов.
В Жуковском отмененных и задержанных рейсов не было.
По информации на 11.45 мск, во Внуково задерживаются 15 рейсов, в Домодедово — 33, еще семь отменено, в Шереметьево задержаны 37 рейсов.
В Москве утром стоял туман. Центр погоды "Фобос" сообщает, что днем воздух прогреется до климатических показателей июля — плюс 22-24 градуса.