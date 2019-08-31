В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

Пассажир у табло в аэропорту. Архивное фото

Пассажир у табло в аэропорту

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В московских аэропортах задерживалось 122 рейса, десять были отменены.

По данным сервиса " Яндекс.Расписание " на 10:15 мск во Внуково задержали 25 рейсов, в Домодедово — 45, еще десять отменили, в Шереметьево задержка коснулась 52 рейсов.

В Жуковском отмененных и задержанных рейсов не было.

По информации на 11.45 мск, во Внуково задерживаются 15 рейсов, в Домодедово — 33, еще семь отменено, в Шереметьево задержаны 37 рейсов.