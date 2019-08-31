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РИА Новости

Пострадавшего при хлопке газа в Бийске мужчину перевезли в клинику Барнаула

11:12 31.08.2019
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© ГУ МЧС по Алтайскому краюПожар в Бийске
Пожар в Бийске
© ГУ МЧС по Алтайскому краю
БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Врачи Алтайского края перевели одного из пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме Бийска в больницу Барнаула, еще одна пострадавшая остается в больнице наукограда, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
"Всего в медучреждения города были доставлены шесть человек, двое из них дети. После осмотра и оказания амбулаторной помощи четырем пациентам рекомендовано амбулаторное лечение. Госпитализированы два человека: мужчина с ожогами и женщина с отравлением угарным газом. Мужчину перевели в столицу Алтайского края. Состояние пациентки врачи оценивают, как легкой степени тяжести. Она проходит лечение в терапевтическом отделении городской больницы №4 города Бийска", - сказал собеседник.
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Возгорание в многоквартирном доме произошло ночью, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
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