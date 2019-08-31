Пострадавшего при хлопке газа в Бийске мужчину перевезли в клинику Барнаула

БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Врачи Алтайского края перевели одного из пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме Бийска в больницу Барнаула, еще одна пострадавшая остается в больнице наукограда, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

"Всего в медучреждения города были доставлены шесть человек, двое из них дети. После осмотра и оказания амбулаторной помощи четырем пациентам рекомендовано амбулаторное лечение. Госпитализированы два человека: мужчина с ожогами и женщина с отравлением угарным газом. Мужчину перевели в столицу Алтайского края. Состояние пациентки врачи оценивают, как легкой степени тяжести. Она проходит лечение в терапевтическом отделении городской больницы №4 города Бийска", - сказал собеседник.