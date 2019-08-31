В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание произошло ночью, загорелась квартира на первом этаже.
Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Пострадавшие — мужчина 1964 года рождения и женщина 1965-го — госпитализированы в городские больницы.
По данным МЧС, предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.