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РИА Новости

Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

04:57 31.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
Ранее Пристайко заявил, что при подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе Киев будет думать над проведением выборов, амнистией. При этом он отметил, что не важно, как это будет происходить, "посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода".
По мнению Пушкова, нового главе МИД Украины нужно "научиться правильно читать соглашения" и не брать пример с бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.
"Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - написал сенатор.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Обсудить 17
Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассМИД УкраиныАлексей ПушковTwitterУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в голове у этого министра, скорее всего дума про танки. В сторону мира у них мозги не работают.
31 августа, 06:03
Вячеслав Гаджиев
8811106
А как Алексей Пушков отнесся к решению Рады об отмене депутатской неприкосновенности? Может ответим зеркально? Вы там задайте этот вопрос, а то только всякую чушь сочиняют - то о каникулах до октября, то о четырехдневке...
31 августа, 07:36
ddega3333
37030114
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