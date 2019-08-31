Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
Ранее Пристайко заявил, что при подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе Киев будет думать над проведением выборов, амнистией. При этом он отметил, что не важно, как это будет происходить, "посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода".
По мнению Пушкова, нового главе МИД Украины нужно "научиться правильно читать соглашения" и не брать пример с бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.
"Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - написал сенатор.
Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2019
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru