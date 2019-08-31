Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Ранее Пристайко заявил, что при подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе Киев будет думать над проведением выборов, амнистией. При этом он отметил, что не важно, как это будет происходить, "посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода".