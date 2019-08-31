Названы лучшие уличные фестивали последних выходных лета и первых – осени

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лучшие опен-эйр праздники и фестивали для путешествий на выходных 31 августа и 1 сентября 2019 года пройдут в Санкт-Петербурге, Московской и Томской областях, сообщает ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.

Фестиваль Сергея Довлатова "День Д" пройдет на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 31 августа, 1 и 2 сентября. В программе — выставки, лекции, квесты, экскурсии и театральные премьеры с участием писателей Людмилы Петрушевской и Татьяны Толстой, критиков Максима Семеляка и Киры Долининой, литературоведа Глеба Морева и музыкальных групп "АВИА" и "Ионотека".

Фестиваль уличных театров "Петрушки мира" впервые пройдет 31 августа и 1 сентября в музейном комплексе "Конный двор" в Сергиевом Посаде с участием артистов и кукол из России, Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов.

А в день празднования 100-летия Сергиево-Посадского района на главной площади города состоится торжественное открытие фестиваля.

В программе праздника — шествие петрушек в сопровождении оркестра, народные гулянья, уличные конкурсы и игры, мастер-классы, выступления артистов-петрушечников.