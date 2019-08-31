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РИА Новости
Туризм

Названы лучшие уличные фестивали последних выходных лета и первых – осени

10:43 31.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге
Открытие памятника Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лучшие опен-эйр праздники и фестивали для путешествий на выходных 31 августа и 1 сентября 2019 года пройдут в Санкт-Петербурге, Московской и Томской областях, сообщает ТурСтат.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.
Фестиваль Сергея Довлатова "День Д" пройдет на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 31 августа, 1 и 2 сентября. В программе — выставки, лекции, квесты, экскурсии и театральные премьеры с участием писателей Людмилы Петрушевской и Татьяны Толстой, критиков Максима Семеляка и Киры Долининой, литературоведа Глеба Морева и музыкальных групп "АВИА" и "Ионотека".
Фестиваль уличных театров "Петрушки мира" впервые пройдет 31 августа и 1 сентября в музейном комплексе "Конный двор" в Сергиевом Посаде с участием артистов и кукол из России, Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов.
А в день празднования 100-летия Сергиево-Посадского района на главной площади города состоится торжественное открытие фестиваля.
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В программе праздника — шествие петрушек в сопровождении оркестра, народные гулянья, уличные конкурсы и игры, мастер-классы, выступления артистов-петрушечников.
Гастрономический фестиваль "ЕСТЬ!" пройдет 30 и 31 августа 2019 года в Томске. Гостей ждут презентация кухонь кафе и ресторанов города, кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, рынок товаров и продуктов, гастрономический батл "Еда, я тебя знаю" и кулинарный поединок.
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