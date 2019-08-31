Эксперты выяснили, в какое время предпочитают вылетать россияне

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Большинство российских пассажиров предпочитают покупать авиабилеты на рейсы, вылетающие в первой половине дня - с 10 до 12 часов, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса проанализировали бронирования авиабилетов с начала 2019 года и выяснили самое популярное время вылета. Оказалось, что большинство туристов приезжает в аэропорт утром.

Так, в список стран, куда россияне вылетают в период с 10 до 12 часов дня, попали: Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия, Дания, Польша, Австрия, Латвия, Белоруссия, Венгрия и Кипр.

Выяснилось, что на внутренние рейсы российские пассажиры охотнее приобретают билеты на более ранее время - с семи утра до 12 часов дня.