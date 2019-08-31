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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, в какое время предпочитают вылетать россияне

14:15 31.08.2019
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Большинство российских пассажиров предпочитают покупать авиабилеты на рейсы, вылетающие в первой половине дня - с 10 до 12 часов, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса проанализировали бронирования авиабилетов с начала 2019 года и выяснили самое популярное время вылета. Оказалось, что большинство туристов приезжает в аэропорт утром.
Так, в список стран, куда россияне вылетают в период с 10 до 12 часов дня, попали: Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия, Дания, Польша, Австрия, Латвия, Белоруссия, Венгрия и Кипр.
Выяснилось, что на внутренние рейсы российские пассажиры охотнее приобретают билеты на более ранее время - с семи утра до 12 часов дня.
В период с семи часов вечера до 12 часов ночи в аэропортах можно встретить больше всего пассажиров, путешествующих в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Индонезию и Южную Корею.
Пассажир ожидает в аэропорту
1 августа, 06:02Туризм
Названы страны, где чаще всего задерживают авиарейсы
400002
ТуризмКипрЮжная КореяУзбекистанВьетнамМалайзияТаджикистанВенгрияКиргизияТаиландИндонезияКазахстанТуризмтуристыНовости - ТуризмПольшаФранцияГерманияДанияЛатвияЧехияБелоруссияАвстрияРоссияИталияИспания
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