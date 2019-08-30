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РИА Новости

В ЦИК назвали решение Бортко сняться с выборов "правом кандидата"

20:36 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Кандидаты имеют право сняться с выборов не позднее чем за пять дней до даты голосования, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя решение Владимира Бортко сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко ранее в ходе дебатов заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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"Это право кандидата. По закону не позднее чем за пять дней до дня голосования он может свою кандидатуру отозвать. Это заявление подается в письменном виде в избирательную комиссию, которая организует выборы", - пояснила Гришина.
Она добавила, что юридически и фактически кандидат будет снят после подачи заявления.
"Если поступит письменное заявление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, можно будет говорить о фактическом и юридическом снятии кандидатуры, но не позднее, чем за пять дней до дня выборов", - сказала секретарь ЦИК.
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Бортко в ходе дебатов сообщил, что намерен подать соответствующее заявление в избирком 31 августа и покинул студию телеканала "Санкт-Петербург", где проходили дебаты.
На пост губернатора Петербурга претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов (Гражданская платформа).
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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ЦИКМайя ГришинаКПРФГосдума РФВладимир БорткоСанкт-ПетербургПолитика
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