В ЦИК назвали решение Бортко сняться с выборов "правом кандидата"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Кандидаты имеют право сняться с выборов не позднее чем за пять дней до даты голосования, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя решение Владимира Бортко сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко ранее в ходе дебатов заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

"Это право кандидата. По закону не позднее чем за пять дней до дня голосования он может свою кандидатуру отозвать. Это заявление подается в письменном виде в избирательную комиссию, которая организует выборы", - пояснила Гришина.

Она добавила, что юридически и фактически кандидат будет снят после подачи заявления.

"Если поступит письменное заявление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, можно будет говорить о фактическом и юридическом снятии кандидатуры, но не позднее, чем за пять дней до дня выборов", - сказала секретарь ЦИК.

Бортко в ходе дебатов сообщил, что намерен подать соответствующее заявление в избирком 31 августа и покинул студию телеканала "Санкт-Петербург", где проходили дебаты.

На пост губернатора Петербурга претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов (Гражданская платформа).