"История не прощает невыученные уроки": эксперты о причинах Второй мировой

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. 1 сентября 1939 года с вторжения немецкого вермахта в Польшу началась самая кровопролитная и разрушительная в истории человечества Вторая мировая война. В день 80-й годовщины в Варшаве запланированы памятные мероприятия с участием первых лиц государств, в том числе президента США и канцлера ФРГ. Однако присутствие российского президента польские власти посчитали "неуместным".
Причины начала войны и их отражение в нынешней внешнеполитической ситуации обсудили эксперты ‒ военные историки на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Предвоенные отношения между Германией и Польшей
Перед началом войны Польша считала себя военно-политическим центром Восточной Европы и великой державой. Поляки вели активную внешнюю политику, в то время как Берлин оставался полуизгоем. Об этом рассказал старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, профессор кафедры истории России и права Института инновационных технологий и государственного управления Российского технологического университета МИРЭА Михаил Мельтюхов.
"Германия бросала вызов Лиге наций и уходила с конференций о разоружении, требуя восстановления наращивания своих военных сил. И Варшава оказывала активную поддержку Германии – с 1934 года у них между собой были достаточно хорошие отношения, иногда считаемые даже военным сближением. Между этими странами происходили активные контакты на высшем уровне", – отметил спикер.
Параллельные исторические прямые: Россия и Запад о Второй мировой войнеПолитическая позиция по поводу начала Второй мировой войны в некоторых западных странах сформировалась около 30 лет назад. Новые факты, проливающие свет на мотивы участников главного конфликта XX века, никак эту позицию не меняют. О том, по каким причинам это происходит, рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Тем не менее, по словам эксперта, в то время никто не верил, что Гитлер готов к войне, и вообще он производи впечатление адекватного человека и очень умелого политика у западного руководства, так как имел с каждым тесные личные контакты.
"Гитлер в свою очередь в переговорах с европейскими странами активно использовал идею советской угрозы и борьбы с коммунизмом, центр которого находился в Москве. В Европе были заметны прогерманские (нацистские) тенденции", – сказал Мельтюхов.
В то же время Советы предполагали, что Германия собирается создать военно-политический блок для экспансии на Восток. Тенденция нормализации германо-польских отношений казалась советскому руководству неправильной и воспринималась болезненно.
"В 1920‒30 годах отношения между СССР и Польшей были натянутые. И даже весной 1939 года советские штабисты рассматривали Германию и Польшу как военных противников, предчувствуя военный конфликт. Польская же элита была настроена на сотрудничество с нацистами только в том случае, если бы война велась против Советского Союза. А советское руководство ничего не обещало насчет вмешательства в германо-польскую войну", – добавил он.
© AP PhotoВторая мировая война - первый год
© AP Photo
Вторая мировая война - первый год
Нападение на Польшу – "Странная война"
Гитлер отдал приказ о нападении 26 августа, но впоследствии отменил его, узнав, что Англия и Польша подписали договор о военном сотрудничестве, хотя все уже было готово для наступления. И все же 1 сентября в 4.30 утра Германия начала вторжение в Польшу. В результате польская армия понесла окончательное поражение в течение двух недель, несмотря на обещанную поддержку со стороны Англии. Этот период получил название "Странная война".
"Независимо от имеющихся соглашений с Польшей, войска Англии и Франции просто стояли напротив немецких войск, и ни те, ни другие ничего не делали, "играли в футбол", пока поляки проливали кровь", – рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Если бы не приход Красной армии, то ситуация развивалась бы абсолютно непредсказуемо, отмечает эксперт.
23 августа, 13:3880 лет с начала Второй мировой войныДипломатический триумф СССР
"СССР был вынужден тогда вступить войну, отменялись важные внутриполитические проекты для обеспечения военной стабильности и ввода войск, что доказывает, что СССР эта война вообще не была нужна", – считает член Совета Федерации Анатолий Широков.
Как подчеркнул научный сотрудник Германского исторического института в Москве, главный редактор журнала "Вестник Архива Президента РФ" Сергей Кудряшов, Сталин постоянно откладывал ввод войск в Польшу, но из-за того, что Запад не вмешивался в военный конфликт, СССР был вынужден выступить в защиту братских народов.
История ‒ это политика, обращенная в прошлое
Как полагает Кудряшов, фатальная неизбежность Второй мировой войны слишком переоценена. Еще тогда Советский Союз поднимал вопрос о коллективной безопасности, которая могла бы предотвратить глобальную катастрофу.
"Россия и сегодня готова участвовать в создании условий безопасности в Европе, как и 80 лет назад старался СССР, но, к сожалению, лидеры западных стран выходят из договоров безопасности", – сказал он.
Сейчас, как и 80 лет назад, когда Англия и Франция отказывались вступить в союз с Советами и тем самым буквально "освободили руки" Германии, так же подрывается военно-политическая стабильность Европы, считает Анатолий Широков
"Европа предпринимает большое количество усилий, чтобы сделать международную роль России фактически ничтожной. Получается, что 80-летие годовщины начала Второй мировой войны будут праздновать те, кто устроил Треблинку, Майданек и Освенцим. Как и 80 лет назад, антироссийская позиция не способствует нормальному диалогу на Западе", – отметил член Совфеда.
По словам Михаила Мягкова, в Польше ведется отчаянная антироссийская кампания, так как считается до сих пор, что СССР в 1939 году нанес удар полякам в спину, заключив с Германией соглашение и, по их мнению, договорившись разделить Европу с нацистами.
"Фактически Польша тогда еще поплатилась за свою антироссийскую политику. Еще Черчилль говорил, что Польша и перед началом Второй мировой действовала, как гиена. И сейчас ситуация может повториться. Не нужно забывать, что коричневая чума зародилась в Европе, а не в СССР", – добавил эксперт.