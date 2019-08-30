"История не прощает невыученные уроки": эксперты о причинах Второй мировой

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. 1 сентября 1939 года с вторжения немецкого вермахта в Польшу началась самая кровопролитная и разрушительная в истории человечества Вторая мировая война. В день 80-й годовщины в Варшаве запланированы памятные мероприятия с участием первых лиц государств, в том числе президента США и канцлера ФРГ. Однако присутствие российского президента польские власти посчитали "неуместным".

Причины начала войны и их отражение в нынешней внешнеполитической ситуации обсудили эксперты ‒ военные историки на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Предвоенные отношения между Германией и Польшей

Перед началом войны Польша считала себя военно-политическим центром Восточной Европы и великой державой. Поляки вели активную внешнюю политику, в то время как Берлин оставался полуизгоем. Об этом рассказал старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, профессор кафедры истории России и права Института инновационных технологий и государственного управления Российского технологического университета МИРЭА Михаил Мельтюхов.

"Германия бросала вызов Лиге наций и уходила с конференций о разоружении, требуя восстановления наращивания своих военных сил. И Варшава оказывала активную поддержку Германии – с 1934 года у них между собой были достаточно хорошие отношения, иногда считаемые даже военным сближением. Между этими странами происходили активные контакты на высшем уровне", – отметил спикер.

Тем не менее, по словам эксперта, в то время никто не верил, что Гитлер готов к войне, и вообще он производи впечатление адекватного человека и очень умелого политика у западного руководства, так как имел с каждым тесные личные контакты.

"Гитлер в свою очередь в переговорах с европейскими странами активно использовал идею советской угрозы и борьбы с коммунизмом, центр которого находился в Москве. В Европе были заметны прогерманские (нацистские) тенденции", – сказал Мельтюхов.

В то же время Советы предполагали, что Германия собирается создать военно-политический блок для экспансии на Восток. Тенденция нормализации германо-польских отношений казалась советскому руководству неправильной и воспринималась болезненно.

"В 1920‒30 годах отношения между СССР и Польшей были натянутые. И даже весной 1939 года советские штабисты рассматривали Германию и Польшу как военных противников, предчувствуя военный конфликт. Польская же элита была настроена на сотрудничество с нацистами только в том случае, если бы война велась против Советского Союза. А советское руководство ничего не обещало насчет вмешательства в германо-польскую войну", – добавил он.

© AP Photo Вторая мировая война - первый год © AP Photo Вторая мировая война - первый год

Нападение на Польшу – "Странная война"

Гитлер отдал приказ о нападении 26 августа, но впоследствии отменил его, узнав, что Англия и Польша подписали договор о военном сотрудничестве, хотя все уже было готово для наступления. И все же 1 сентября в 4.30 утра Германия начала вторжение в Польшу. В результате польская армия понесла окончательное поражение в течение двух недель, несмотря на обещанную поддержку со стороны Англии. Этот период получил название "Странная война".

"Независимо от имеющихся соглашений с Польшей, войска Англии и Франции просто стояли напротив немецких войск, и ни те, ни другие ничего не делали, "играли в футбол", пока поляки проливали кровь", – рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Если бы не приход Красной армии, то ситуация развивалась бы абсолютно непредсказуемо, отмечает эксперт.

"СССР был вынужден тогда вступить войну, отменялись важные внутриполитические проекты для обеспечения военной стабильности и ввода войск, что доказывает, что СССР эта война вообще не была нужна", – считает член Совета Федерации Анатолий Широков.

Как подчеркнул научный сотрудник Германского исторического института в Москве, главный редактор журнала "Вестник Архива Президента РФ" Сергей Кудряшов, Сталин постоянно откладывал ввод войск в Польшу, но из-за того, что Запад не вмешивался в военный конфликт, СССР был вынужден выступить в защиту братских народов.

История ‒ это политика, обращенная в прошлое

Как полагает Кудряшов, фатальная неизбежность Второй мировой войны слишком переоценена. Еще тогда Советский Союз поднимал вопрос о коллективной безопасности, которая могла бы предотвратить глобальную катастрофу.

"Россия и сегодня готова участвовать в создании условий безопасности в Европе, как и 80 лет назад старался СССР, но, к сожалению, лидеры западных стран выходят из договоров безопасности", – сказал он.

Сейчас, как и 80 лет назад, когда Англия и Франция отказывались вступить в союз с Советами и тем самым буквально "освободили руки" Германии, так же подрывается военно-политическая стабильность Европы, считает Анатолий Широков

"Европа предпринимает большое количество усилий, чтобы сделать международную роль России фактически ничтожной. Получается, что 80-летие годовщины начала Второй мировой войны будут праздновать те, кто устроил Треблинку, Майданек и Освенцим. Как и 80 лет назад, антироссийская позиция не способствует нормальному диалогу на Западе", – отметил член Совфеда.

По словам Михаила Мягкова, в Польше ведется отчаянная антироссийская кампания, так как считается до сих пор, что СССР в 1939 году нанес удар полякам в спину, заключив с Германией соглашение и, по их мнению, договорившись разделить Европу с нацистами.