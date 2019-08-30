Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
"Я снимаю свое имя с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание", — сказал он в ходе дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга.
Бортко сообщил, что 31 августа намерен подать в избирательную комиссию соответствующее заявление, и покинул студию телеканала "Санкт-Петербург", где проходили дебаты.
В предвыборных дебатах в пятницу принимали участие все четыре кандидата в губернаторы Петербурга: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ).
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.