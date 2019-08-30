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РИА Новости

Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

18:54 30.08.2019 (обновлено: 22:08 30.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
"Я снимаю свое имя с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание", — сказал он в ходе дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга.
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Бортко сообщил, что 31 августа намерен подать в избирательную комиссию соответствующее заявление, и покинул студию телеканала "Санкт-Петербург", где проходили дебаты.
В предвыборных дебатах в пятницу принимали участие все четыре кандидата в губернаторы Петербурга: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ).
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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КПРФГосдума РФВладимир БорткоСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
Ну как так? Хотел за него голосовать и вот облом. Видно сделали "предложение" от которого нельзя отказаться. Жаль.
30 августа, 19:49
Q
4611806
Запугали?
30 августа, 19:44
Harry Ivanov
4301718
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