Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

"Я снимаю свое имя с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание", — сказал он в ходе дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга.