В Совфеде оценили идею пригласить Зеленского на парад Победы в Москву

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве является важным сигналом, который должен быть "верно прочитан" в Киеве, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.