Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T18:20Z
https://ria.ru/20190830/1558095721.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

В Совфеде оценили идею пригласить Зеленского на парад Победы в Москву

18:20 30.08.2019
641
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве является важным сигналом, который должен быть "верно прочитан" в Киеве, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Это важный сигнал, который, я надеюсь, будет верно прочитан в Киеве", - сказал Косачев.
30620218
Обсудить 2
Юрий УшаковСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевРоссияПолитика
Рекомендуем
Серп и молот, нарисованные на памятнике Степану Бандере во Львове
Во Львове неизвестные нарисовали серп и молот на памятнике Бандере
РИА
Новости
Руслан Рябошапка
Новый генпрокурор Украины заявил, что "хочет крови в правовом смысле"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду переподчинить ему Нацгвардию
Остров Гуам
США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам
Лента
новостей
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию на границе с Грузией
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
Посольство в Чехии прокомментировало закрытие памятника Коневу брезентом
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт оценил вероятность принятия Зеленским приглашения на юбилей Победы
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
США призвали Россию предотвратить эскалацию между Грузией и Южной Осетией
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
Лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Польша собирается закупить у США 32 истребителя F-35
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков
Серебренников и Брусникина станут режиссерами юбилейного концерта Спивакова
Помощник президента России Юрий Ушаков
Ушаков сообщил о прогрессе в переговорах по обмену задержанными с Украиной
Занятие
В Госдуме объяснили предложение продлить школьные каникулы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния