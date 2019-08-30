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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

К 80-летию начала Второй мировой войны

18:06 30.08.2019
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1 сентября 1939 года с вторжения немецкого вермахта в Польшу началась самая кровопролитная и разрушительная в истории человечества Вторая мировая война. Почему ее история становится яблоком раздора, что нужно знать о ее начале и что ей предшествовало, в рамках круглого стола обсудили член Совета Федерации Анатолий Широков, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Алексей Филитов, профессор кафедры истории России и права Российского технологического университета МИРЭА Михаил Мельтюхов, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и главный редактор журнала "Вестник Архива Президента РФ" Сергей Кудряшов.
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российская академия наукСовет Федерации РФ
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