К 80-летию начала Второй мировой войны

1 сентября 1939 года с вторжения немецкого вермахта в Польшу началась самая кровопролитная и разрушительная в истории человечества Вторая мировая война. Почему ее история становится яблоком раздора, что нужно знать о ее начале и что ей предшествовало, в рамках круглого стола обсудили член Совета Федерации Анатолий Широков, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Алексей Филитов, профессор кафедры истории России и права Российского технологического университета МИРЭА Михаил Мельтюхов, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и главный редактор журнала "Вестник Архива Президента РФ" Сергей Кудряшов.