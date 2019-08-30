Зеленский предложил сократить количество депутатов Рады на треть

КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде внести изменения в Конституцию, предполагающие сокращение количества депутатов с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком, текст законопроекта опубликован в пятницу на сайте парламента.

"Конституционный состав Верховной рады Украины - 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - говорится в тексте законопроекта.

Действующий конституционный состав парламента - это 450 депутатов Верховной рады.

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком", - говорится также в документе.