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РИА Новости

Зеленский предложил сократить количество депутатов Рады на треть

16:46 30.08.2019 (обновлено: 17:02 30.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде внести изменения в Конституцию, предполагающие сокращение количества депутатов с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком, текст законопроекта опубликован в пятницу на сайте парламента.
"Конституционный состав Верховной рады Украины - 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - говорится в тексте законопроекта.
Действующий конституционный состав парламента - это 450 депутатов Верховной рады.
"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком", - говорится также в документе.
Законопроект также предполагает внесение изменений в Конституцию в части проведения выборов в Раду по пропорциональной системе.
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