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РИА Новости

Ушаков сообщил о прогрессе в переговорах по обмену задержанными с Украиной

16:40 30.08.2019 (обновлено: 20:36 30.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва подтверждает определенный прогресс в процессе переговоров по обмену задержанными гражданами России и Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Вместе с тем российская сторона призывает Киев реализовать ранее достигнутые договоренности по Донбассу, добавил он.
В первую очередь речь идет о том, что стороны согласовали в рамках "нормандского формата" в 2015-2016 годах, в частности о "формуле Штайнмайера".
Соблюдение обязательств помощник президента назвал важным шагом как для переговоров по обмену пленными, так и для разрешения всего внутриукраинского кризиса.
Все эти меры, по словам Ушакова, поспособствуют подготовке новой встречи "нормандской четверки". Для этого украинская сторона должна начать выполнять свою "домашнюю работу", еще раз подчеркнул помощник Путина.
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"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.
"Формула Штайнмайера" — инициатива министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса. Ушаков подчеркнул, что она до сих пор нигде не закреплена законодательно.
Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны не могут договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными.
В последние месяцы идет активная работа в этом направлении, однако точные даты и имена не называются. По некоторым данным, обмен должен был состояться сегодня, но информация не подтвердилась, переговоры продолжаются.
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