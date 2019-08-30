Путин встретится с вице-премьером Госсовета Китая на полях ВЭФ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 5 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке примет вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, а позже в Москве он встретится с премьером Госсовета Ли Кэцяном, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"До пленарки (пленарной сессии ВЭФ – ред.) наш президент встретится с главой делегации Китая - заместителем премьера Госсовета Ху Чуньхуа", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что встреча с руководителями такого уровня в ходе их визитов стала традицией у Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Позже в Москву приедет премьер Госсовета (Ли Кэцян)", - сообщил также Ушаков.