Ушаков рассказал о теме переговоров Путина и Абэ на полях ВЭФ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику заключения мирного договора, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двухстороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно вопрос о мирном договоре", - заявил Ушаков журналистам.
Он отметил, что в данном аспекте позиция РФ всем ясна и "даже нет смысла ее повторять".
Ушаков также отметил факт, что Абэ традиционно является самым постоянным высоким гостем форума.
"Япония - традиционный гость. И именно премьер-министр Синдзо Абэ будет участвовать в форуме уже в четвёртый раз, каждый год приезжает. И в этом плане он выполняет данное Путину обещание, как сказал, что будет каждый год приезжать, так и ни разу не пропускал", - сказал он.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.