Ушаков рассказал о теме переговоров Путина и Абэ на полях ВЭФ

"Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двухстороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно вопрос о мирном договоре", - заявил Ушаков журналистам.

Он отметил, что в данном аспекте позиция РФ всем ясна и "даже нет смысла ее повторять".

"Япония - традиционный гость. И именно премьер-министр Синдзо Абэ будет участвовать в форуме уже в четвёртый раз, каждый год приезжает. И в этом плане он выполняет данное Путину обещание, как сказал, что будет каждый год приезжать, так и ни разу не пропускал", - сказал он.