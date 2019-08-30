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РИА Новости

Ушаков рассказал о теме переговоров Путина и Абэ на полях ВЭФ

16:34 30.08.2019 (обновлено: 17:47 30.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику заключения мирного договора, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двухстороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно вопрос о мирном договоре", - заявил Ушаков журналистам.
Он отметил, что в данном аспекте позиция РФ всем ясна и "даже нет смысла ее повторять".
Ушаков также отметил факт, что Абэ традиционно является самым постоянным высоким гостем форума.
"Япония - традиционный гость. И именно премьер-министр Синдзо Абэ будет участвовать в форуме уже в четвёртый раз, каждый год приезжает. И в этом плане он выполняет данное Путину обещание, как сказал, что будет каждый год приезжать, так и ни разу не пропускал", - сказал он.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форум-2019Восточный экономический форумСиндзо АбэЮрий УшаковВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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