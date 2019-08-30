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РИА Новости
Пензенская область

Пензенские аграрии потеряли 500 миллионов рублей из-за засухи

14:33 30.08.2019 (обновлено: 15:09 30.08.2019)
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© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Аграрии Пензенской области в связи с гибелью посевов сельхозкультур от засухи в этом году понесли ущерб, который составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
Ранее губернатор вводил на территории области режим ЧС в связи с гибелью посевов сельхозкультур.
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"Несколько районов пострадали от засухи, в связи с чем вводился режим ЧС. Площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 68 тысяч гектаров, ущерб оценивается в сумму порядка 500 миллионов рублей. Пакет документов на возмещение ущерба направлен в Минсельхоз РФ. Рассчитываем также, что те растениеводы, которые застраховали свой урожай, получат страховую компенсацию", - сказал собеседник агентства.
"Природные катаклизмы несколько подпортили нам общую картину, но, думаю, мы сумеем выйти из этой непростой ситуации достойно", - добавил он.
По его словам, регион в последние три-четыре года является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по показателям в сфере сельского хозяйства.
"В 2018 мы были на втором месте по урожайности зерновых, уступили только Татарстану. Сегодня у нас средняя урожайность 25 центнеров с гектара. Для засушливого года это хороший результат, это примерно второе-третье место в ПФО. Мы будем стремиться по валовому сбору к цифре в 1,8 миллиона тонн зерна", - рассказал Белозерцев.
"Мы лидеры в ПФО по валовому сбору сахарной свеклы, в прошлом году собрали 2 миллиона тонн и в этом году хороший результат ожидаем примерно на уровне прошлого года", - отметил он.
Читайте полный текст интервью Ивана Белозерцева >>
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