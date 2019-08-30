Иван Белозерцев: пензенский аграрный сектор справился с засухой достойно

Засуха в Пензенской области, из-за которой вводился режим ЧС, немного подпортила общую картину, но аграрный сектор должен выйти из этой ситуации достойно, уверен губернатор региона Иван Белозерцев. О планах по сбору урожая, а также о развитии инвестпроектов в регионе и привлечении резидентов в промышленный парк "Мастер" он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Эдуард Демьянец.

— Иван Александрович, какие инвестиционные проекты, которые реализуются в Пензенской области с участием иностранного капитала, можете выделить? К каким отраслям и сферам деятельности инвесторы проявляют наибольший интерес?

— На сегодня мы входим в тройку лучших регионов Приволжского федерального округа по темпу роста инвестиций. Меня это, конечно, радует. Традиционно иностранные инвесторы проявляют большой интерес к Пензенской области, особенно к ее сельскохозяйственной отрасли. Радует, что сегодня и наши российские бизнесмены, в том числе пензенские, тоже вкладывают в развитие нашего региона, реализуют ряд крупных инвестиционных проектов, внедряют современные технологии. Это в первую очередь касается таких направлений сельского хозяйства, как мясо-молочное производство, птицеводство, растениеводство, а также переработка сельхозпродукции.

Приятно, что один из крупнейших производителей молока в нашей стране — "Русская молочная компания"— реализует на пензенской земле инвестиционную программу совместно с сингапурской компанией Olam International. Сейчас строится молочно-товарный комплекс замкнутого цикла с воспроизводством стада на 5,2 тысячи голов дойного стада. Реализация этого проекта ведется в Сердобском районе. Объем инвестиций по этой компании уже сегодня оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию объекта состоится в конце 2020 года, планируется создание 250 новых рабочих мест.

Мы посещали этот объект с ветеранами, которые работали в советское время в отрасли сельского хозяйства и многое сделали для развития Пензенской области, чтобы они видели, как сегодня работают их воспитанники, каких результатов достигают. Они дают положительную оценку тому, что делается в настоящее время.

Компания "Хохланд Руссланд" реализует проект по модернизации производства твердых сыров на территории Белинского района. ООО "Белинский сыродельный завод" — дочерняя фирма группы компаний Hochland, известного европейского производителя. Объем инвестиций в первую очередь реконструкции – 1,5 миллиарда рублей. В ноябре этого года уже планируется запустить это производство.

Компания "Авиаген Торкейз Рус", созданная с участием английского капитала, строит в Никольском районе племенную птицефабрику. Проектом предусмотрено строительство десяти площадок для производства и реализации инкубационного яйца индейки, три площадки готовы, на них произведена посадка птицы. В октябре-ноябре уже будет получено яйцо для инкубатора, которое будет произведено в России. Сейчас нет ни одного предприятия в РФ, где бы такое производство было, все инкубационное яйцо индейки завозится из-за рубежа. Это вопрос продовольственной безопасности. Общая сумма инвестиций в проект составляет 2,5 миллиарда рублей. Планируется создание 119 современных рабочих мест.

Компания "Дамате" много реализовала и продолжает реализовывать инвестиционных проектов в Пензенской области. Она является лидером по производству мяса индейки в России и входит в тройку лидеров в Европе. Компания заложила завод по глубокой переработке мяса индейки в Нижнеломовском районе, идет активное его строительство. Планируется летом следующего года открыть этот завод открыть.

Учитывая темпы, которыми развивается сельское хозяйство Пензенской области в последние годы, регион приобретает хороших, надежных партнеров, в том числе иностранных.

— В июне в регионе вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельхозкультур от засухи. Каковы объемы погибших посевов? Есть ли оценочная стоимость ущерба и как ее планируется компенсировать сельхозтоваропроизводителям?

— Пензенская область, как и многие другие регионы, находится в зоне рискованного земледелия. Надо сказать, что в последние три-четыре года мы являемся одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по показателям в сфере сельского хозяйства. Мы лидеры в ПФО по валовому сбору сахарной свеклы, в прошлом году собрали 2 миллиона тонн, и в этом году хороший результат ожидаем примерно на уровне прошлого года. В 2018 году мы были на втором месте по урожайности зерновых, уступили только Татарстану. Сегодня у нас средняя урожайность 25 центнеров с гектара. Для засушливого года это хороший результат, это примерно второе-третье место в ПФО. Мы будем стремиться по валовому сбору к цифре в 1,8 миллиона тонн зерна.

Несколько районов пострадали от засухи, в связи с чем вводился режим ЧС. Площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 68 тысяч гектаров, ущерб оценивается в сумме порядка 500 миллионов рублей. Пакет документов на возмещение ущерба направлен в Минсельхоз РФ. Рассчитываем также, что те растениеводы, которые застраховали свой урожай, получат страховую компенсацию. Природные катаклизмы несколько подпортили нам общую картину, но, думаю, мы сумеем выйти из этой непростой ситуации достойно.

Мы на постоянной основе каждый квартал проводим работу с представителями аграрной отрасли, проводим обучающие семинары. Я сам в них участвую. Мы ввели в этом году более 35 тысяч гектаров брошенных земель в севооборот. Впервые заложили в областном бюджете 66 миллионов рублей на субсидирование тех компаний, которые распахивают самую тяжелую землю – заросшую лесом. Теперь она будет работать на сельское хозяйство. Уже ряд компаний заявились на получение субсидии.

— Созданы ли условия для переработки сахарной свеклы в регионе?

— У нас три сахарных завода — Бековский, Земетчинский и Каменский. В Каменке работает французская компания Sucden, которая является собственником завода, а в Земетчино — один из крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в РФ компания "Продимекс". Производители сахарной свеклы с конца сентября хотели бы как можно быстрее сдать на завод свой урожай и получить деньги. Поскольку заводы не могут сразу все переработать, составляется график поставки сахарной свеклы до конца декабря. Чтобы свекловоды не теряли выращенный урожай, в прошлом году на территории Земетчинского района компанией "Продимекс" при поддержке правительства Пензенской области была создана огромная площадка по хранению сахарной свеклы по американской технологии. Эта площадка рядом с заводом дает ему возможность принять у свекловодов сахарную свеклу в любое время, а применяемая технология позволяет сохранить горы свеклы до сильных морозов без потери качества.

— В какие сроки планируется создать новый промышленный парк "Мастер" в моногороде Сердобске? Какой эффект ожидается от создания этого промышленного парка?

— Когда-то на территории Сердобска работал огромный машзавод, но после развала Советского Союза, как и многие предприятия, он деятельность сократил. Поэтому сегодня я как руководитель вижу свою задачу в том, чтобы поддержать Сердобск и Сердобский район с точки зрения привлечения туда инвестиций, создания рабочих мест, чтобы город и район развивались.

На площадях Сердобского машиностроительного завода, который принадлежит "КамАЗу", планируется создать промышленный парк "Мастер". Есть 47 тысяч квадратных метров свободных площадей машзавода. Есть проект реконструкции, создания технопарка, документы направлены в министерство экономического развития РФ. Мы надеемся, что сможем получить субсидии на эти цели. Общая стоимость реконструкции превышает 608 миллионов рублей, из которых почти 482 миллиона — средства федеральной субсидии, которую ожидаем в 2020-2021 годах.

Ожидается, что одним из первых резидентов "Мастера" станет компания "Интэк" с проектом по созданию производства строительных металлических конструкций. Другие резиденты будущего технопарка, возможно, будут производить что-то для "КамАЗа" или комплектующие для "Лады Весты", возможно, будут заниматься другими направлениями. У нас есть заводы военно-промышленного комплекса, которые выпускают гражданскую продукцию. Объем выпуска такой продукции увеличивается, предприятиям не хватает своих площадей, и мы могли бы им предложить эту площадку.

За таким форматом организации производства будущее, это возможность сохранить моногорода и удержать молодежь на малой родине.

— Какие есть продвижения в реализации проекта по строительству завода глубокой переработки пшеницы в Сердобске?

— Реализацией инвестпроекта строительства завода по глубокой переработке пшеницы занимается компания "Технокорд". На сегодня она инвестировала в проект 220 миллионов рублей собственных средств. Проведены практически все инженерные изыскания, выбраны поставщики основного технологического оборудования. Мы работаем над тем, чтобы найти соинвестора. Мы хотели бы, чтобы партнерами выступили китайские бизнесмены, понимая, что у них есть опыт строительства таких заводов, наладки, выпуска продукции и ее реализации.

— Как идет привлечение резидентов в ТОСЭР "Заречный"?

— Все организационные моменты мы решили. Зарегистрирован официально один резидент — предприятие "Атоммаш". Мы рассчитываем, что до конца сентября Росатом завершит передачу корпуса, в котором планируется разместить данное производство. Думаю, до Нового года запустим.

Кроме того, до конца года статус резидентов должны успеть получить еще четыре предприятия – по производству строительных материалов, полимерной тары, упаковки, а также сварочных электродов. Еще порядка десяти компаний изучают сейчас возможность расширения своих производств на территории ТОСЭР.