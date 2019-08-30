Турецкие власти ответили на обвинения в изъятии органов у умершей россиянки

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава Управления здравоохранения турецкой провинции Анталья Унал Хюлюр опроверг распространенную СМИ информацию об изъятии внутренних органов у скончавшейся в Турции 16-летней россиянки, при вскрытии у нее были взяты образцы тканей для установления причины смерти.

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Представители турецких клиник "Яшам" и "Сиедра" категорически опровергли РИА Новости эти обвинения, возложив ответственность за смерть девушки на ее родителей, которые, по словам врачей, слишком поздно обратились за медицинской помощью, когда состояние их дочери было уже безнадежным.

"Об этом (изъятии органов) не может быть и речи. Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и будут переданы родителям девушки в случае соответствующего требования… Печально читать подобное в СМИ. Это также противоречит медицинской этике", - цитирует Хюлюра агентство Anadolu .

По его словам, 13 июля россиянка была доставлена в частную клинику Аланьи с подозрением на острый аппендицит. Ей в срочном порядке сделали все необходимые анализы. После смерти девушки ее тело в присутствии сотрудников прокуратуры было передано в жандармерию для вскрытия в соответствии с судебными процедурами, отметил глава управления. По словам Хюлюра, при вскрытии матка и яичники были изъяты для токсикологических и гистопатологических исследований.