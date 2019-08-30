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РИА Новости

Турецкие власти ответили на обвинения в изъятии органов у умершей россиянки

13:12 30.08.2019
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава Управления здравоохранения турецкой провинции Анталья Унал Хюлюр опроверг распространенную СМИ информацию об изъятии внутренних органов у скончавшейся в Турции 16-летней россиянки, при вскрытии у нее были взяты образцы тканей для установления причины смерти.
Ранее красноярский телеканал ТВК сообщил, что отец россиянки, умершей в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз "острый аппендицит", не исключил изъятие у нее внутренних органов.
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Представители турецких клиник "Яшам" и "Сиедра" категорически опровергли РИА Новости эти обвинения, возложив ответственность за смерть девушки на ее родителей, которые, по словам врачей, слишком поздно обратились за медицинской помощью, когда состояние их дочери было уже безнадежным.

"Об этом (изъятии органов) не может быть и речи. Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и будут переданы родителям девушки в случае соответствующего требования… Печально читать подобное в СМИ. Это также противоречит медицинской этике", - цитирует Хюлюра агентство Anadolu.

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В турецкой клинике отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки
По его словам, 13 июля россиянка была доставлена в частную клинику Аланьи с подозрением на острый аппендицит. Ей в срочном порядке сделали все необходимые анализы. После смерти девушки ее тело в присутствии сотрудников прокуратуры было передано в жандармерию для вскрытия в соответствии с судебными процедурами, отметил глава управления. По словам Хюлюра, при вскрытии матка и яичники были изъяты для токсикологических и гистопатологических исследований.
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