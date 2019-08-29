СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы

Семья Ланшаковых в начале июля 2019 года отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе и была доставлена в частную клинику. Оттуда ребенка, по словам родителей, перенаправили в другую клинику, где врачи диагностировали у девочки острый аппендицит. Однако лечили девушку, как утверждают Ланшаковы, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце.