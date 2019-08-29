СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз “острый аппендицит”, не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов. Об этом он заявил в интервью красноярскому телеканалу ТВК.
Семья Ланшаковых в начале июля 2019 года отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе и была доставлена в частную клинику. Оттуда ребенка, по словам родителей, перенаправили в другую клинику, где врачи диагностировали у девочки острый аппендицит. Однако лечили девушку, как утверждают Ланшаковы, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце.
Никаких медицинских справок и результатов анализов крови девочки турецкие врачи родителям, по их словам, не выдали. Им показали только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка скончалась от перитонита.
"Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов", - сказал отец погибшей, комментируя случившееся.
Родители умершей девочки, как сообщает ТВК, уже обратились в правоохранительные органы, Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.