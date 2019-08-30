Васильева заявила, что право на образование должно быть у каждого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Конституционное право на образование должно быть у каждого жителя России, заявила министр просвещения Ольга Васильева на VI Общероссийском родительском собрании в Санкт-Петербурге.
По словам Васильевой, "очень важно, чтобы конституционное право на качественное, доступное и бесплатное образование" было у каждого человека, живущего в большом городе, селе, маленьком поселке.
"Это право должно быть безоговорочно", - сказала Васильева.
Она отметила, что "трудно, тяжело шел процесс обновления государственных образовательных стандартов". "Базовое образование должно иметь четкие, понятные учителям стандарты", - подчеркнула Васильева.