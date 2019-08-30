Сможет ли Трамп подчинить Зеленского. Удивительно, но не факт

Ситуация в преддверии первой встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, что должна была состояться в Польше на предстоящих выходных, но в свете отмены поездки американским президентом откладывается на некоторое время, складывается не слишком благоприятно для украинского лидера.

Едва дипломатические источники Киева сообщили, что президент Украины намерен обсудить с хозяином Белого дома вопросы военно-технического сотрудничества, как достоянием общественности стала весьма неприятная для Киева информация. По сведениям американских СМИ , Трамп распорядился заморозить и пересмотреть программу военной помощи Украине, в рамках которой Штаты в текущем году должны были выделить 250 миллионов долларов. Президент США сел на любимого конька, желая убедиться, что "деньги используются в интересах Соединенных Штатов", и требуя, чтобы другие страны "справедливо платили свою долю".

Реакция на данную новость легко выявляет тех, кто продолжает мыслить в рамках потерявшей всякую актуальность идейно-политической конструкции середины 2010-х. Как будто на дворе 2014-й или в крайнем случае 2016 год — и Украина, рвущаяся из цепких лап Путина в дружную семью европейских народов, стойко противостоит агрессии России при горячей поддержке всего цивилизованного мира.

Внутренние оппоненты Трампа обрушились на него с привычными обвинениями в том, что, отказывая Украине в помощи, он льет воду на мельницу Кремля. Критики Зеленского не менее бурно возмущаются, что украинский президент в смысле внешнеполитического веса представляет собой пустое место, в результате чего страна отодвигается все дальше на периферию мировой повестки и превращается в третьестепенный по значимости объект, не обладающий ни малейшей субъектностью. По их мнению, Петр Порошенко был куда более весомой фигурой, в том числе в глазах мировых лидеров, и реально влиял на важные для государства решения.

Теоретически Владимир Зеленский, старательно продвигающий идею расширения нормандского формата за счет США, действует в верном направлении, надеясь тем самым простимулировать новый виток интереса Запада к Украине. Другое дело, что шансов на это нет никаких — именно в силу того, что кардинально сменилась сама концепция отношения великих держав к украинскому вопросу. И даже освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского прямо под встречу с Трампом как демонстрация договороспособности Киева тут не поможет.

Из достаточно значимого — и государственно, и экономически, и геополитически — субъекта, за привлечение которого на свою сторону и под свое влияние всерьез бодались ключевые державы, Украина благополучно превратилась в ресурсный объект, предоставленный сам себе.

Впрочем, в одном оппоненты Зеленского правы: предыдущий лидер страны действительно обладал существенно большим весом и возможностями на международной арене. Проблема в том, что все это ему позволили набрать США и Европа как раз в тот период, когда Украина еще что-то из себя представляла. Прежний украинский президент в какой-то момент формально на равных участвовал в процессах, в рамках которых решалась судьба мира. Но вот уже пару лет ясно, что ставка Запада не сыграла и Петр Порошенко сам по себе стал неприятным напоминанием об этом. Не говоря уже о том, что туземный царек, всерьез считающий себя равным мировым лидерам, может сильно раздражать последних.

Так что ничего удивительного, что западные страны горячо поддержали избрание Владимира Зеленского, поскольку он на посту президента полностью соответствует нынешней роли и месту Украины в мировой политике.

По сути, ныне единственный интерес для мировых держав составляют сохранившиеся — и нуждающиеся в оприходовании — украинские ресурсы, но и тут не обошлось без иронии судьбы.

Выяснилось, что администрацию Трампа тревожит сотрудничество Киева не столько с "агрессором", сколько с Пекином. Помощник американского президента Джон Болтон откровенно предостерег украинские власти от продажи половины активов стратегического предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич" китайским инвесторам. Что вполне логично с учетом текущих китайско-американских отношений.

Но, наверное, самое замечательное — нет никаких гарантий, что Штаты смогут добиться отмены сделки.

Украинские элиты за предыдущие годы продемонстрировали прямо-таки гениальную изворотливость в торпедировании неугодных им указаний из Вашингтона при публичном выражении верноподданнического фанатизма. И это еще при Порошенко, чьи капиталы сосредоточены на Западе, и, казалось бы, поэтому он должен был бы быть полностью управляем. Надежды, что с новым — куда более слабым — президентом ситуация улучшится, выглядят тем более наивными.

В общем, близящаяся встреча двух президентов обещает быть запоминающейся:

— Украина надеется на помощь Соединенных Штатов в борьбе с агрессией Москвы.

— Ладно. Но деньги вперед.

— Мы надеемся, что Америка присоединится к нормандскому формату.

— Вы сначала сделку по "Мотор Сич" с китайцами отмените.

— Посмотрим.

— Что значит "посмотрим"?