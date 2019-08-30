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РИА Новости

Сможет ли Трамп подчинить Зеленского. Удивительно, но не факт

08:00 30.08.2019 (обновлено: 11:14 30.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Ситуация в преддверии первой встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, что должна была состояться в Польше на предстоящих выходных, но в свете отмены поездки американским президентом откладывается на некоторое время, складывается не слишком благоприятно для украинского лидера.
Едва дипломатические источники Киева сообщили, что президент Украины намерен обсудить с хозяином Белого дома вопросы военно-технического сотрудничества, как достоянием общественности стала весьма неприятная для Киева информация. По сведениям американских СМИ, Трамп распорядился заморозить и пересмотреть программу военной помощи Украине, в рамках которой Штаты в текущем году должны были выделить 250 миллионов долларов. Президент США сел на любимого конька, желая убедиться, что "деньги используются в интересах Соединенных Штатов", и требуя, чтобы другие страны "справедливо платили свою долю".

Реакция на данную новость легко выявляет тех, кто продолжает мыслить в рамках потерявшей всякую актуальность идейно-политической конструкции середины 2010-х. Как будто на дворе 2014-й или в крайнем случае 2016 год — и Украина, рвущаяся из цепких лап Путина в дружную семью европейских народов, стойко противостоит агрессии России при горячей поддержке всего цивилизованного мира.

Внутренние оппоненты Трампа обрушились на него с привычными обвинениями в том, что, отказывая Украине в помощи, он льет воду на мельницу Кремля. Критики Зеленского не менее бурно возмущаются, что украинский президент в смысле внешнеполитического веса представляет собой пустое место, в результате чего страна отодвигается все дальше на периферию мировой повестки и превращается в третьестепенный по значимости объект, не обладающий ни малейшей субъектностью. По их мнению, Петр Порошенко был куда более весомой фигурой, в том числе в глазах мировых лидеров, и реально влиял на важные для государства решения.
ВСУ Украины получили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы
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Ухватили за больное. Почему США заморозили военную помощь УкраинеДональд Трамп решил проверить расходы на военную помощь Киеву: президент хочет убедиться, что деньги расходуются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. А каковы эти интересы в данный конкретный момент?
Теоретически Владимир Зеленский, старательно продвигающий идею расширения нормандского формата за счет США, действует в верном направлении, надеясь тем самым простимулировать новый виток интереса Запада к Украине. Другое дело, что шансов на это нет никаких — именно в силу того, что кардинально сменилась сама концепция отношения великих держав к украинскому вопросу. И даже освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского прямо под встречу с Трампом как демонстрация договороспособности Киева тут не поможет.
Из достаточно значимого — и государственно, и экономически, и геополитически — субъекта, за привлечение которого на свою сторону и под свое влияние всерьез бодались ключевые державы, Украина благополучно превратилась в ресурсный объект, предоставленный сам себе.
Впрочем, в одном оппоненты Зеленского правы: предыдущий лидер страны действительно обладал существенно большим весом и возможностями на международной арене. Проблема в том, что все это ему позволили набрать США и Европа как раз в тот период, когда Украина еще что-то из себя представляла. Прежний украинский президент в какой-то момент формально на равных участвовал в процессах, в рамках которых решалась судьба мира. Но вот уже пару лет ясно, что ставка Запада не сыграла и Петр Порошенко сам по себе стал неприятным напоминанием об этом. Не говоря уже о том, что туземный царек, всерьез считающий себя равным мировым лидерам, может сильно раздражать последних.
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29 августа, 08:00РИА Новости
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Так что ничего удивительного, что западные страны горячо поддержали избрание Владимира Зеленского, поскольку он на посту президента полностью соответствует нынешней роли и месту Украины в мировой политике.
По сути, ныне единственный интерес для мировых держав составляют сохранившиеся — и нуждающиеся в оприходовании — украинские ресурсы, но и тут не обошлось без иронии судьбы.
Выяснилось, что администрацию Трампа тревожит сотрудничество Киева не столько с "агрессором", сколько с Пекином. Помощник американского президента Джон Болтон откровенно предостерег украинские власти от продажи половины активов стратегического предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич" китайским инвесторам. Что вполне логично с учетом текущих китайско-американских отношений.
Но, наверное, самое замечательное — нет никаких гарантий, что Штаты смогут добиться отмены сделки.
Украинские элиты за предыдущие годы продемонстрировали прямо-таки гениальную изворотливость в торпедировании неугодных им указаний из Вашингтона при публичном выражении верноподданнического фанатизма. И это еще при Порошенко, чьи капиталы сосредоточены на Западе, и, казалось бы, поэтому он должен был бы быть полностью управляем. Надежды, что с новым — куда более слабым — президентом ситуация улучшится, выглядят тем более наивными.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
27 августа, 17:06РИА Новости
Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций
В общем, близящаяся встреча двух президентов обещает быть запоминающейся:
— Украина надеется на помощь Соединенных Штатов в борьбе с агрессией Москвы.
— Ладно. Но деньги вперед.
— Мы надеемся, что Америка присоединится к нормандскому формату.
— Вы сначала сделку по "Мотор Сич" с китайцами отмените.
— Посмотрим.
— Что значит "посмотрим"?
...Вряд ли стоит сожалеть по поводу того, что Россия в этом представлении теперь выступает по большей части зрителем, а не участником.
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Кирилл ВышинскийПетр ПорошенкоДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвропаРоссияСШАУкраинаАвторыВ мире
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