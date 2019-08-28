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РИА Новости

Зеленский выступил за присоединение США к "нормандскому" формату

15:37 28.08.2019 (обновлено: 15:41 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Украина была бы рада присоединению США к "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Отмечается, что встреча, которая состоялась в среду, была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.
Кроме того, были обсуждены возможности углубления украинского-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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