Зеленский выступил за присоединение США к "нормандскому" формату

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Украина была бы рада присоединению США к "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что встреча, которая состоялась в среду, была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.