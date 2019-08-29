Между молотом и наковальней: США и Китай разрывают Украину на части

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл на Украину, чтобы убедить руководство страны отказаться от сделки по продаже половины активов производителя авиадвигателей "Мотор Сич" китайским инвесторам. РИА Новости разбиралось, осмелится ли Киев ослушаться главного союзника на Западе, рискуя лишиться его политической поддержки и кредитов.

Между молотом и наковальней

Ссылаясь на источники в администрации Трампа, журналисты The Wall Street Journal уточнили, что главная цель визита Болтона — отговорить Киев от сделки с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei Group.

Сам Болтон призвал не концентрироваться только на этом активе, пояснив, что речь пойдет о "ряде транзакций" и "негативных последствиях сотрудничества с Китаем". Такие контракты, по его мнению, "повредят Украине".

Как отметили источники WSJ, обеспокоенность Вашингтона связана с тем, что Пекин получит доступ к технологиям одного из крупнейших в мире производителей авиадвигателей и использует это в военных целях. КНР уже сейчас эксплуатирует 1,2 тысячи силовых агрегатов "Мотор Сич" 13 разных типов.

Разумеется, Киев цепляется за любую возможность привлечь иностранные инвестиции в главные отрасли экономики. Но поскольку ослабление Китая — ключевое направление внешней политики Трампа, попытки Украины выбраться из затяжного экономического кризиса с помощью Пекина могут обернуться жестким политическим шантажом со стороны Запада.

Советник президента США прибыл в Киев 27 августа за несколько дней до встречи Зеленского и Трампа, которая должна состояться 1 сентября в Варшаве в рамках мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Такой "тайминг" далеко не случаен — если Болтон не договорится сейчас, уже в воскресенье вновь избранный президент Украины узнает, как Вашингтон обращается с непослушными партнерами.

Друг познается в беде

Самый очевидный способ давления Вашингтона на Киев — через МВФ. Украинский госдолг достиг 114,7 миллиарда долларов — это порядка 70 процентов ВВП. Причем пиковые выплаты в размере 17 миллиардов приходятся как раз на 2019-2020 годы.

Киев вынужден брать новые кредиты, в том числе по линии МВФ. До следующей весны в стране действует программа stand-by, предполагающая три транша на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. Первый транш (1,4 миллиарда) перечислили в декабре, второй должен поступить осенью. Однако если МВФ по рекомендации Вашингтона досрочно закроет программу из-за сотрудничества Киева с Пекином, Украину ждет неминуемый дефолт.

Трамп может зайти и с другой стороны — дискредитировать Зеленского, выставив его президентом, не способным выполнять обещания.

Через две недели после инаугурации Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после всенародного референдума. Проведенный в те дни опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что за присоединение к Североатлантическому альянсу выступают 53 процента граждан страны и только 31 процент — против. Трампу достаточно написать пару твитов о невозможности присоединения Киева к НАТО, чтобы создать новому украинскому президенту большие внутриполитические проблемы.

Наконец, Вашингтон может прекратить военную помощь Киеву, на которую за последние пять лет, по подсчетам 24tv.ua, выделили почти 1,8 миллиарда долларов. Это нанесет сокрушительный удар не только по вооруженным силам Украины, но и по репутации их главнокомандующего.

Если же Киев прогнется под политическим давлением США, Пекин неизбежно заморозит инвестиции в инфраструктурные, энергетические и другие проекты, что в долгосрочной перспективе лишит страну единственной возможности спасти национальную промышленность от краха.

Китай в последние годы стал одним из главных спонсоров украинской транспортной сети. В 2016 году корпорация COFCO Agri открыла перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур в Николаевском морском торговом порту. Строительство обошлось в 75 миллионов долларов, суммарная мощность — 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции в год.

Кроме того, в 2017-м китайская CFHEC объявила о готовности вложить десять миллионов долларов в строительство новой взлетной полосы в аэропорту Житомира. Тогда же компания CRBC предложила построить в Киеве Большую кольцевую дорогу, магистраль Нивки — Бровары и развязку возле одной из станций метро. Общий объем инвестиций в столичную транспортную инфраструктуру оценили в 1,5 миллиарда долларов.

Пекин вкладывает средства и в энергетику. Еще в 2015-м госкорпорация CNBM потратила миллиард долларов на приобретение десяти солнечных электростанций в Николаевской и Одесской областях общей мощностью 267 МВт. А в конце 2016-го компания подписала меморандум о совместных проектах на два миллиарда.

С корабля на бал

Вероятнее всего, на вопрос, как услужить двум господам сразу, предстоит отвечать новому премьер-министру страны. По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский предложит на эту роль Алексея Гончарука — замглавы офиса президента по экономическим вопросам. Если Верховная рада его утвердит, Гончарук станет самым молодым премьером страны — ему 35 лет.

В 2015 году он возглавил Офис эффективного регулирования, созданный министром экономического развития Украины Айварасом Абромавичюсом. В годы президентства Петра Порошенко был советником первого вице-премьера Степана Кубива, а в 2018-м запустил проект "Люди важны" по формированию кадрового резерва из наиболее активной молодежи. В команде Зеленского сопровождал избранного президента во время его поездок в Канаду и Бельгию.