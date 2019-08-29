Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T08:00Z
https://ria.ru/20190829/1557999732.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155603/65/1556036526_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_943b6d73f7c510ee094494e01e689295.jpg
РИА Новости

Между молотом и наковальней: США и Китай разрывают Украину на части

08:00 29.08.2019
201
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл на Украину, чтобы убедить руководство страны отказаться от сделки по продаже половины активов производителя авиадвигателей "Мотор Сич" китайским инвесторам. РИА Новости разбиралось, осмелится ли Киев ослушаться главного союзника на Западе, рискуя лишиться его политической поддержки и кредитов.

Между молотом и наковальней

Ссылаясь на источники в администрации Трампа, журналисты The Wall Street Journal уточнили, что главная цель визита Болтона — отговорить Киев от сделки с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei Group.
Сам Болтон призвал не концентрироваться только на этом активе, пояснив, что речь пойдет о "ряде транзакций" и "негативных последствиях сотрудничества с Китаем". Такие контракты, по его мнению, "повредят Украине".
Как отметили источники WSJ, обеспокоенность Вашингтона связана с тем, что Пекин получит доступ к технологиям одного из крупнейших в мире производителей авиадвигателей и использует это в военных целях. КНР уже сейчас эксплуатирует 1,2 тысячи силовых агрегатов "Мотор Сич" 13 разных типов.
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
23 августа, 08:00РИА Новости
Все хуже, чем казалось: украинские коммунальщики не доживут до ноября
Разумеется, Киев цепляется за любую возможность привлечь иностранные инвестиции в главные отрасли экономики. Но поскольку ослабление Китая — ключевое направление внешней политики Трампа, попытки Украины выбраться из затяжного экономического кризиса с помощью Пекина могут обернуться жестким политическим шантажом со стороны Запада.

Советник президента США прибыл в Киев 27 августа за несколько дней до встречи Зеленского и Трампа, которая должна состояться 1 сентября в Варшаве в рамках мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Такой "тайминг" далеко не случаен — если Болтон не договорится сейчас, уже в воскресенье вновь избранный президент Украины узнает, как Вашингтон обращается с непослушными партнерами.

Друг познается в беде

Самый очевидный способ давления Вашингтона на Киев — через МВФ. Украинский госдолг достиг 114,7 миллиарда долларов — это порядка 70 процентов ВВП. Причем пиковые выплаты в размере 17 миллиардов приходятся как раз на 2019-2020 годы.
Киев вынужден брать новые кредиты, в том числе по линии МВФ. До следующей весны в стране действует программа stand-by, предполагающая три транша на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. Первый транш (1,4 миллиарда) перечислили в декабре, второй должен поступить осенью. Однако если МВФ по рекомендации Вашингтона досрочно закроет программу из-за сотрудничества Киева с Пекином, Украину ждет неминуемый дефолт.
Предупреждающая табличка рядом с подземным хранилищем газа во Львовской области Украины
16 августа, 08:00РИА Новости
План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа
Трамп может зайти и с другой стороны — дискредитировать Зеленского, выставив его президентом, не способным выполнять обещания.
Через две недели после инаугурации Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после всенародного референдума. Проведенный в те дни опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что за присоединение к Североатлантическому альянсу выступают 53 процента граждан страны и только 31 процент — против. Трампу достаточно написать пару твитов о невозможности присоединения Киева к НАТО, чтобы создать новому украинскому президенту большие внутриполитические проблемы.
Наконец, Вашингтон может прекратить военную помощь Киеву, на которую за последние пять лет, по подсчетам 24tv.ua, выделили почти 1,8 миллиарда долларов. Это нанесет сокрушительный удар не только по вооруженным силам Украины, но и по репутации их главнокомандующего.
Если же Киев прогнется под политическим давлением США, Пекин неизбежно заморозит инвестиции в инфраструктурные, энергетические и другие проекты, что в долгосрочной перспективе лишит страну единственной возможности спасти национальную промышленность от краха.
Линии электропередач в Киеве
20 августа, 08:00РИА Новости
Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута
Китай в последние годы стал одним из главных спонсоров украинской транспортной сети. В 2016 году корпорация COFCO Agri открыла перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур в Николаевском морском торговом порту. Строительство обошлось в 75 миллионов долларов, суммарная мощность — 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции в год.
Кроме того, в 2017-м китайская CFHEC объявила о готовности вложить десять миллионов долларов в строительство новой взлетной полосы в аэропорту Житомира. Тогда же компания CRBC предложила построить в Киеве Большую кольцевую дорогу, магистраль Нивки — Бровары и развязку возле одной из станций метро. Общий объем инвестиций в столичную транспортную инфраструктуру оценили в 1,5 миллиарда долларов.
Пекин вкладывает средства и в энергетику. Еще в 2015-м госкорпорация CNBM потратила миллиард долларов на приобретение десяти солнечных электростанций в Николаевской и Одесской областях общей мощностью 267 МВт. А в конце 2016-го компания подписала меморандум о совместных проектах на два миллиарда.

С корабля на бал

Вероятнее всего, на вопрос, как услужить двум господам сразу, предстоит отвечать новому премьер-министру страны. По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский предложит на эту роль Алексея Гончарука — замглавы офиса президента по экономическим вопросам. Если Верховная рада его утвердит, Гончарук станет самым молодым премьером страны — ему 35 лет.
В 2015 году он возглавил Офис эффективного регулирования, созданный министром экономического развития Украины Айварасом Абромавичюсом. В годы президентства Петра Порошенко был советником первого вице-премьера Степана Кубива, а в 2018-м запустил проект "Люди важны" по формированию кадрового резерва из наиболее активной молодежи. В команде Зеленского сопровождал избранного президента во время его поездок в Канаду и Бельгию.
От того, решит ли Алексей Гончарук американо-китайскую головоломку, зависит не только будущее украинской экономики, но и его личные политические перспективы.
Человек невероятного мужества: Симоньян об освобождении Вышинского
Вчера, 14:19Дело Кирилла Вышинского
Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским
000000
Обсудить 0
Джон БолтонМотор СичВерховная Рада УкраиныМВФНАТОВладимир ЗеленскийСШАУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Участники Марша защитников Украины в Киеве
"Украина больше не интересна Вашингтону". Куда делись американские кураторы
РИА
Новости
Всероссийские испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих внутренних войск МВД РФ
Береты цвета крови. Самые яркие подвиги спецназовцев Внутренних войск
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
Арт-объект Луна в Санкт-Петербурге
"Прости нас, Юра": в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Лента
новостей
Девушка ест торт
С жиру худеют. Ученые объяснили, как есть все подряд и не полнеть
Стоп-кадр видео нападения на девочку-инвалида в Нижнем Новгороде
"Будет только хуже". В Нижнем Новгороде подростки избили девочку-инвалида
Акция противников Brexit в центре Лондона
В Британии может появиться временное правительство
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
"Большая семерка" боится Путина
Фестиваль Rap Koktebel
"Дмитрий Киселев дал нам полную свободу". Как проходил Rap Koktebel
Яровое. Самая удобная поза для купания в озере
Озера Алтая вместо Мертвого моря. Чем удивят сибирские курорты
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
Посадка Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
Собака в Бангкоке притворяется раненой, чтобы выпрашивать еду
В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов
Флот контроля. Россия из океана сможет отслеживать пуски американских ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния