В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Потерявшаяся в лесу Тосненского района Ленобласти девочка найдена. Здоровью ребёнка ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, о пропаже шестилетней девочки в лесу рядом с деревней Трубников Бор в полицию в четверг сообщил ее дедушка.