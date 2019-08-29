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РИА Новости

В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку

22:39 29.08.2019 (обновлено: 04:55 30.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Потерявшаяся в лесу Тосненского района Ленобласти девочка найдена. Здоровью ребёнка ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, о пропаже шестилетней девочки в лесу рядом с деревней Трубников Бор в полицию в четверг сообщил ее дедушка.
Сотрудники МЧС
22 августа, 02:21РИА Новости
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
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