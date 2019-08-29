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РИА Новости

Гончарук пообещал в течение месяца представить программу действий кабмина

21:32 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение месяца представит на рассмотрение парламента программу деятельности правительства.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание, назначил премьером Гончарука. Также утвержден и новый состав кабмина, предложенный им.
"Вы говорите, что мы представляем вам правительство без программы. В соответствии со статьей 11 закона Украине о кабинете министров новое правительство может подать программу свою на протяжении месяца. Мы должны разобраться, чтобы спланировать государственную политику во всех сферах, оценить состояние дел", - сказал Гончарук в парламенте после назначения нового состава кабмина.
Он отметил, что правительство будет максимально открытым к сотрудничеству.
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"Мы настроены очень конструктивно, мы готовы говорить, чтобы находить общие правильные решения, работать много и над теми документами, которые уже внесены и над новыми", - сказал Гончарук.
Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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