Верховная рада утвердила новый состав правительства

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров, предложенный премьером Алексеем Гончаруком.

Такое решение поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226.

На должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства назначен почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. Вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал дипломат, бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, кресло вице-премьера по вопросам цифровой трансформации занял депутат от партии "Слуга народа" Михаил Федоров.

Должность министра финансов вновь досталась Оксане Маркаровой, министра образования и науки — депутату от партии "Слуга народа" Анне Новосад, министром социальной политики стала работавшая советником в Минфине Юлия Соколовская.

Минздрав возглавила Зоряна Скалецкая, которая до этого была главой комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве.

Должность министра юстиции получил бывший глава правления "Офиса эффективного регулирования" Денис Малюська, он является специалистом по регулированию предпринимательской деятельности и консультантом Группы Всемирного банка с 2010 года. Он был избран депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под номером 21.

Владислав Криклий возглавил Министерство транспорта, с ноября 2015 года он был начальником главного сервисного центра МВД. Министерство молодежи, культуры и спорта возглавил бывший гендиректор украинского телеканала СТБ Владимир Бородянский. Министром кабинета министров стал украинский бизнесмен, бывший IT-директор Приватбанка Дмитрий Дубилет.

Министерство по вопросам ветеранов и "временно оккупированных территорий" возглавила замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда. Также свой пост сохранил глава МВД Арсен Аваков.

На пост министра энергетики и защиты окружающей среды назначен депутат от партии "Слуга народа" Алексей Оржель. Министерство развития громад и территорий возглавила депутат прошлого созыва Рады от партии "Самопомощь" Алена Бабак, которая является экспертом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.