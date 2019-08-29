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РИА Новости

Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы офиса президента

20:44 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Алексея Гончарука с должности заместителя руководителя офиса президента Украины.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание, депутаты намерены утвердить состав правительства. Верховная рада назначила премьером Гончарука, за такое решение проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Освободить Гончарука Алексея Валерьевича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.
Алексей Гончарук
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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