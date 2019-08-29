Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы офиса президента

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Алексея Гончарука с должности заместителя руководителя офиса президента Украины.

Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание, депутаты намерены утвердить состав правительства. Верховная рада назначила премьером Гончарука, за такое решение проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.