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РИА Новости

Партия Бойко не поддержала назначение Гончарука премьером Украины

19:58 29.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его партия разочарована выступлением Алексея Гончарука и не поддерживает его назначение на должность премьер-министра Украины.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание, депутаты намерены утвердить состав правительства. Так, Верховная рада назначила премьером страны замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука, за такое решение проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" не поддерживает назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Мы разочарованы его выступлением. Есть основательный анализ, есть блестящие планы, но неправильно расставлены приоритеты", - написал Бойко на своей странице в Facebook в четверг.
Он подчеркнул, что "никакие инвестиции – ни внешние, ни внутренние – не придут в Украину, если будет продолжаться война".
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"И правительство должно играть решающую роль в процессе установления мира – это касается восстановления экономических отношений с неконтролируемыми территориями, поддержки людей, которые там живут, создания нормального инвестиционного климата на территориях, которые сейчас находятся в прифронтовой зоне. Если этого не будет, то все остальное останется на бумаге", - подытожил депутат.
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Оппозиционная платформа - За жизньАлексей ГончарукСитуация на УкраинеЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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