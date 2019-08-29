Сенатор из Крыма назвал задачу Зеленского "вернуть" полуостров невыполнимой

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Задача "вернуть Крым", поставленная президентом Украины Владимиром Зеленским перед новым составом парламента страны, является заведомо невыполнимой, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

"Политики, которые объективно оценивают ситуацию, понимают, что нет никаких вариантов возврата Крыма в состав Украины. Вы это заведомо невыполнимая, нереальная и неправильная задача. Зеленский никак не может "перейти Рубикон" в вопросе нынешнего статуса Крыма и правильности оценки поведенного референдума. Украинским властям пора двигаться дальше и исходить из того, что Крым является составной частью России", - сказал РИА Новости Цеков.

Он отметил, что Крым временно оказался в составе Украины из-за большой исторической несправедливости.

"Украина никогда не относилась к Крыму как к своей территории. Все годы нахождения в составе Украины шло разрушение всех сфер жизнедеятельности Крыма. И только после воссоединения с Россией на полуострове наступил период всестороннего и всеобъемлющего возрождения. Если Зеленский признает очевидное и даст реальную оценку положения российского Крыма, то не только улучшит отношения с Россией, но и войдет в историю как государственный деятель высокого масштаба", - считает Цеков.