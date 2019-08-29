Супрун и два ее заместителя написали заявления об отставке

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что она и два ее заместителя написали заявления об отставке.

Отставки Супрун давно добивались в Раде, считая ее работу неэффективной. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но, поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту и.о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску, в котором ее обвинили в некомпетентности. Позднее суд вернул Супрун полномочия.