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РИА Новости

Супрун и два ее заместителя написали заявления об отставке

18:21 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что она и два ее заместителя написали заявления об отставке.
"Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены", - написала Супрун в Facebook.
Отставки Супрун давно добивались в Раде, считая ее работу неэффективной. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но, поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту и.о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску, в котором ее обвинили в некомпетентности. Позднее суд вернул Супрун полномочия.
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