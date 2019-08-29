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РИА Новости

Экономический рост на Украине в данных условиях невозможен, считает эксперт

18:11 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономический рост на Украине в нынешних условиях невозможен, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Верховная рада Украины в четверг назначила премьером страны замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука, который заявил, что перед новым кабинетом министров стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.
"В тех условиях, в которых сегодня находится Украина, никакой рост невозможен - ни маленький, ни большой. Скорее речь будет идти о том, как быстро этот колосс рухнет", - сказал РИА Новости Мартынов, отметив, что речь идет о "несостоявшемся государстве, которое продолжает биться в агонии национализма и упрямо движется к саморазрушению".
Мартынов обратил внимание на то, что фигура Гончарука фактически не известна украинцам. "До последней недели, когда эта фамилия стала всплывать в качестве возможного кандидата на пост председателя правительства, никто эту фамилию нигде не слышал. Более того, на самой Украине мало кто знает этого персонажа, что само по себе странно с учетом того, что человек фактически занял третий пост в стране – после президента и председателя Верховной рады", - пояснил он.
"Что бы ни сказал сегодняшний новый персонаж, которого ввели в эту театральную постановку, не стоит это воспринимать серьезно, потому что все, о чем он говорит, практически невозможно. Я считаю, что это все несерьезно, ненадолго, как и сама сегодняшняя конфигурация положения дел на Украине – этот президент, эта Рада и это правительство", - заключил эксперт.
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