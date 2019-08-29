Экономический рост на Украине в данных условиях невозможен, считает эксперт

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономический рост на Украине в нынешних условиях невозможен, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Верховная рада Украины в четверг назначила премьером страны замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука, который заявил, что перед новым кабинетом министров стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.

"В тех условиях, в которых сегодня находится Украина, никакой рост невозможен - ни маленький, ни большой. Скорее речь будет идти о том, как быстро этот колосс рухнет", - сказал РИА Новости Мартынов, отметив, что речь идет о "несостоявшемся государстве, которое продолжает биться в агонии национализма и упрямо движется к саморазрушению".

Мартынов обратил внимание на то, что фигура Гончарука фактически не известна украинцам. "До последней недели, когда эта фамилия стала всплывать в качестве возможного кандидата на пост председателя правительства, никто эту фамилию нигде не слышал. Более того, на самой Украине мало кто знает этого персонажа, что само по себе странно с учетом того, что человек фактически занял третий пост в стране – после президента и председателя Верховной рады", - пояснил он.