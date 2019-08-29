Премьер Украины рассказал о планах побороть коррупцию в налоговой службе

"Я не вижу никаких причин не принять уже в этом году - 3-4 месяца у нас на это есть - все необходимые системные структурные законопроекты. А потом в следующем году работать над их имплементацией. В этом году так же важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием… Еще одной бедой в Украине является контрабанда, вы это знаете… И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", - заявил Гончарук во время выступления в Верховной раде перед процедурой его назначения.