Премьер Украины рассказал о планах побороть коррупцию в налоговой службе

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Алексей Гончарук, назначенный премьером Украины, рассчитывает, что до конца года контрабанда перестанет быть системным явлением в стране, а также считает важным уже в 2019 году побороть коррупцию в Государственной налоговой службе.
"Я не вижу никаких причин не принять уже в этом году - 3-4 месяца у нас на это есть - все необходимые системные структурные законопроекты. А потом в следующем году работать над их имплементацией. В этом году так же важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием… Еще одной бедой в Украине является контрабанда, вы это знаете… И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", - заявил Гончарук во время выступления в Верховной раде перед процедурой его назначения.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Верховная рада на первом же заседании намерена утвердить состав правительства. Ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.