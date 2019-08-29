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РИА Новости

В Совфеде оценили решение Трампа пересмотреть военную помощь Украине

11:30 29.08.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп попросил пересмотреть военную помощь Украине, предположив, что американского лидера беспокоит не само финансирование, а тот факт, что "деньги, не доходят до армии, оседая в карманах чиновников".
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Трампа, что президент США попросил пересмотреть военную помощь Украине.
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"Думаю, что не стоит спешить с выводами, основываясь только на публикации газеты Politico, сообщившей о решении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. К тому же не прояснено, что имел в виду высокопоставленный источник... связывая данное решение со стремлением американского лидера убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона", - написал Клинцевич в Facebook.
Российский сенатор предположил, что Трамп может быть "озабочен не самим фактом военной помощи Украине, а тем, что деньги, выделяемые ей на эти цели, в основном не доходят до армии, оседая в карманах чиновников".
"Словом, речь, на мой взгляд, идет о чисто технических моментах, а не о пересмотре позиции США в отношении конфликта в Донбассе, своей дестабилизирующей роли в нем", - заключил он.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
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РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампСовет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияСШАВ мире
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