В Совфеде оценили решение Трампа пересмотреть военную помощь Украине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп попросил пересмотреть военную помощь Украине, предположив, что американского лидера беспокоит не само финансирование, а тот факт, что "деньги, не доходят до армии, оседая в карманах чиновников".

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Трампа, что президент США попросил пересмотреть военную помощь Украине.

"Думаю, что не стоит спешить с выводами, основываясь только на публикации газеты Politico, сообщившей о решении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. К тому же не прояснено, что имел в виду высокопоставленный источник... связывая данное решение со стремлением американского лидера убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона", - написал Клинцевич в Facebook

Российский сенатор предположил, что Трамп может быть "озабочен не самим фактом военной помощи Украине, а тем, что деньги, выделяемые ей на эти цели, в основном не доходят до армии, оседая в карманах чиновников".

"Словом, речь, на мой взгляд, идет о чисто технических моментах, а не о пересмотре позиции США в отношении конфликта в Донбассе, своей дестабилизирующей роли в нем", - заключил он.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.