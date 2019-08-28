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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства

22:30 28.08.2019
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
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Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Мария Табак. Лидеры Британии Борис Джонсон и Турции Тайип Эрдоган обсудили Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, говорится в переданном РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
"Что касается Сирии, премьер-министр и президент осудили недавние нападения режима Асада на гражданское население в Идлибе. Они выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией и обсудили необходимость того, чтобы режим и Россия выполняли свои обязательства в рамках международного законодательства", - говорится в заявлении.
Представитель офиса премьера также сообщил, что Джонсон рассказал Эрдогану о прошедшем на днях саммите G7 в Биаррице.
"По Ирану лидеры сошлись на том, что необходимо не дать Ирану получить ядерное оружие", - говорится в сообщении.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган и Джонсон также обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.
Хан-Шейхун, Сирия
27 августа, 22:52Война в Сирии
Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Ранее во вторник на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе осложнилась настолько, что турецкие военные находятся в опасности, Анкара примет меры для обеспечения безопасности.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииБорис ДжонсонБашар АсадВеликобританияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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