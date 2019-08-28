Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Мария Табак. Лидеры Британии Борис Джонсон и Турции Тайип Эрдоган обсудили Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, говорится в переданном РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

"Что касается Сирии, премьер-министр и президент осудили недавние нападения режима Асада на гражданское население в Идлибе. Они выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией и обсудили необходимость того, чтобы режим и Россия выполняли свои обязательства в рамках международного законодательства", - говорится в заявлении.

Представитель офиса премьера также сообщил, что Джонсон рассказал Эрдогану о прошедшем на днях саммите G7 в Биаррице.

"По Ирану лидеры сошлись на том, что необходимо не дать Ирану получить ядерное оружие", - говорится в сообщении.

Ранее администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган и Джонсон также обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.