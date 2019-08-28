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РИА Новости

Научный центр Тюменской области проведет конкурс на выделение мегагрантов

17:13 28.08.2019
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© Depositphotos / VitalikRadkoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Depositphotos / VitalikRadko
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Открытый конкурс на предоставление региональных мегагрантов на сумму до 150 миллионов рублей для создания научно-исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых стартует в рамках научного-образовательного центра в Тюменской области, сообщает пресс-служба вуза-инициатора программы Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что первые пять научно-образовательных центров (НОЦ) будут созданы в этом году, три из них - в Тюменской и Белгородской областях и Пермском крае - уже в высокой степени готовности. Всего к 2024 году планируется создать 15 НОЦ мирового уровня.
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"По условиям предоставления грантов ведущий ученый должен будет предложить передовую научно-исследовательскую тематику, создать в Тюмени научную группу из молодых ученых, в том числе из аспирантов и магистрантов", – говорится в сообщении.
В вузе уточнили, что предлагаемые к реализации научные исследования должны быть ориентированы на решение конкретных задач в рамках одного из направлений НОЦ, которые позволят получить научные результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг.
При оценке конкурсных заявок планируется опираться на экспертизу Российской академии наук. Срок реализации проектов – 5 лет. Общий объем финансирования, по данным вуза, составит до 150 миллионов рублей.
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По информации Тюменского госуниверситета, в регионе делают ставку на исследования в области биологической безопасности в местах интенсивной добычи углеводородов, экологического контроля и восстановления как водных, так и наземных экосистем.
"Биологические угрозы становятся в настоящее время одним из важнейших глобального значения вызовов. Вторжения вредителей, новые устойчивые к антибиотикам формы болезнетворных микроорганизмов, расширение ареалов переносчиков возбудителей опасных заболеваний человека и животных становятся все более актуальными. Противодействие этим угрозам – важная задача, стоящая перед наукой", – приводятся в сообщении слова ректора ТюмГУ Валерия Фалькова.
Ректор отметил, что создание новых современных лабораторий и привлечение ведущих исследователей позволит обеспечить прорыв в области диагностики паразитарных заболеваний человека и в разработке новых биопестицидов для применения в сельском и лесном хозяйстве, а также новых эффективных биологических средств контроля численности вредителей и переносчиков возбудителей заболеваний человека и животных.
По его словам, создание исследовательских лабораторий мирового уровня позволит сконцентрировать ресурсы на достижение прорывных результатов в интересах развития региона и страны.
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