Симоньян об освобождении Вышинского: он наконец-то увидел солнце

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подробности телефонного разговора с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, которого освободили из-под стражи.

"Человек только что вышел, просто увидел солнце, просто вдохнул свежий воздух и сказал, что собирается пойти помыться горячей водой наконец-то". Маргарита Симоньян

Симоньян отметила невероятную силу духа Вышинского и добавила, что он — "мужик".

"Кирилла обвиняют в том, чем занимаетесь вы, чем занимаюсь я, чем занимается любой журналист. Кирилла обвиняют в том, что он занимался нормальной, честной, открытой журналистской работой", — добавила главред.

При этом она подчеркнула, что освобождение Вышинского из-под стражи — это промежуточная победа.

Ранее Симоньян в своем Telegram-канале написала , что Кирилл Вышинский всем передает "привет и огромное спасибо".

Дело Кирилла Вышинского

В среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Он должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.