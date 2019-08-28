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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским

14:19 28.08.2019 (обновлено: 17:25 28.08.2019)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, о чем говорила с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после его освобождения из-под стражи.

"Всем передавал привет и огромное спасибо. "Когда я говорю "спасибо", прямо слезы наворачиваются", — сказал. Рассказал со смехом, как сидел в камере без света и каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным освещением была елочная гирлянда", — написала она в Telegram.

По ее словам, Вышинский больше всего беспокоится о том, что она "на сносях" и ей нужны позитивные эмоции.
"Еще сто раз сказал спасибо. А я попросила прощения за эти 400 дней, за то, что не смогли вытащить его раньше. Рассказала, что мы дошли до всех, побывали во всех кабинетах, кроме Господа Бога, потому что я не знаю его точный адрес", — заключила Симоньян.
В среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Он должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
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Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.
Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.
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Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
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Украинский политолог об освобождении Вышинского: страна "выздоравливает"Киевский суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Украинский политолог Юрий Кот в эфире радио Sputnik оценил это решение.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийTelegramОБСЕRussia Today (телекомпания)Маргарита СимоньянВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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