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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В Совфеде прокомментировали освобождение Вышинского

13:07 28.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского - это политический шаг, принятый президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии встречи в нормандском формате, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Киевский апелляционный суд в среду принял решение освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Следующее заседание суда запланировано на 16 сентября.
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"Решение суда об освобождении Вышинского не означает снятие с него всех этих абсурдных обвинений. Скорее всего, это политический шаг в преддверии встречи в нормандском формате, которая запланирована на сентябрь", - сказал Джабаров РИА Новости.
По его мнению, Зеленский готовит себе стартовые позиции, "чтобы показать гуманитарную направленность своей политики".
"Пока это ни о чем не говорит (в отношении Вышинского), все абсурдные обвинения против журналиста сохраняются", - сказал сенатор.
"Но хотя бы человек будет находиться в нормальных условиях и не будет терпеть все неудобства, связанные с лишением свободы", - отметил Джабаров.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийВладимир ДжабаровСовет Федерации РФВ мире
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