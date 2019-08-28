В Совфеде прокомментировали освобождение Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского - это политический шаг, принятый президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии встречи в нормандском формате, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Киевский апелляционный суд в среду принял решение освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Следующее заседание суда запланировано на 16 сентября.

"Решение суда об освобождении Вышинского не означает снятие с него всех этих абсурдных обвинений. Скорее всего, это политический шаг в преддверии встречи в нормандском формате, которая запланирована на сентябрь", - сказал Джабаров РИА Новости.

По его мнению, Зеленский готовит себе стартовые позиции, "чтобы показать гуманитарную направленность своей политики".

"Пока это ни о чем не говорит (в отношении Вышинского), все абсурдные обвинения против журналиста сохраняются", - сказал сенатор.

"Но хотя бы человек будет находиться в нормальных условиях и не будет терпеть все неудобства, связанные с лишением свободы", - отметил Джабаров.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.