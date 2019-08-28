Пассажиропоток по каналу имени Москвы достиг миллиона человек

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Услугами речного транспорта на канале имени Москвы за четыре месяца летней навигации 2019 года воспользовался один миллион пассажиров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".

"За четыре месяца навигации 2019 года услугами речного транспорта воспользовался один миллион человек - общий пассажиропоток увеличился на 4%. А непосредственно турпоток (то есть число людей, отправившихся в круизы) превысил 205 тысяч путешественников. С апреля через шлюзы "Канала" прошло более 50 тысяч судов, в том числе 12 тысяч пассажирских теплоходов", - говорится в сообщении.

Прогулки по рекам России могут длиться от трех до 26 дней. Как и прежде, наиболее востребованы продолжительные рейсы из Москвы до Астрахани, из Самары, Нижнего Новгорода и Казани – до Санкт-Петербурга и Москвы. Популярность набирают короткие круизы "выходного дня" – из столицы в Углич или в Тверь. Для удобства пассажиров рейсы начинаются по окончании рабочего дня в пятницу, а в воскресенье вечером теплоход прибывает на речной вокзал, с которого отправлялся (Северный или Южный речные вокзалы Москвы).

Особое внимание путешественники уделяют круизам между Москвой и Санкт-Петербургом с посещением Углича, Мышкина, островов Валаам и Кижи. Другим популярным направлением являются круизы по Волге с посещением Костромы, Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда и Астрахани.