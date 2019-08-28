Вышинский заявил, что еще не определился с планами после освобождения

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после решения суда в Киеве освободить его из-под стражи заявил, что еще не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе.

Ранее Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

"Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас - участвовать в судебном процессе", - сказал Вышинский на суде, трансляция велась в Youtube.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, куда он поедет и с кем встретится в первую очередь, журналист отметил, что для начала хотел бы выйти на улицу.

Он также выразил надежду, что рассчитывает на справедливое решение украинского суда по его делу. "Я рассчитываю на справедливое судебное решение. Суд скажет свое слово сейчас, потом в дальнейшем. Я рассчитываю на то, что суд будет принимать свои осмысленные, соответствующие действительности решения без политического давления", - сказал Вышинский.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.