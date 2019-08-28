В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину

"В Красногвардейском районе сотрудники полиции задержали гражданина, открывшего стрельбу на детской площадке, а позже обнаружили у него множество патронов и, предположительно, обрез ружья", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 26 августа в десять вечера 48-летний мужчина выстрелил на детской площадке на проспекте Ударников. Его задержал участковый полиции на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

В квартире мужчины изъяли более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья, и снаряженный магазин к оружию. Предметы отправлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Как выяснилось, около 20 лет назад задержанный был судим за аналогичное преступление и отбывал за него наказание.