Комитет Рады по свободе слова возглавит Шуфрич

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова.

Ранее на заседании подготовительной группы парламента было принято решение, что комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"К сожалению, оппозиции не досталось ни одного руководящего поста в бюджетном комитете, ни одного - в информационном и по правам человека. Ничего, что обычно получает оппозиция, мы не получили. С другой стороны, мы постарались сделать так, чтобы интересы наших избирателей смогли защищать абсолютно во всех комитетах", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne

По его словам, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" находятся в каждом комитете Рады.

"Что касается единственного главы комитета, который мы получили, - это комитет свободы слова. Нестор Иванович Шуфрич будет от нашей партии руководителем этого комитета", - добавил депутат.