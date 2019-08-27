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РИА Новости

Комитет Рады по свободе слова возглавит Шуфрич

20:34 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова.
Ранее на заседании подготовительной группы парламента было принято решение, что комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
"К сожалению, оппозиции не досталось ни одного руководящего поста в бюджетном комитете, ни одного - в информационном и по правам человека. Ничего, что обычно получает оппозиция, мы не получили. С другой стороны, мы постарались сделать так, чтобы интересы наших избирателей смогли защищать абсолютно во всех комитетах", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" находятся в каждом комитете Рады.
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"Что касается единственного главы комитета, который мы получили, - это комитет свободы слова. Нестор Иванович Шуфрич будет от нашей партии руководителем этого комитета", - добавил депутат.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичНестор ШуфричЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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