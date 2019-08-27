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РИА Новости

Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

19:58 27.08.2019 (обновлено: 20:01 27.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
Парламентарий согласился со словами французского лидера. По мнению Пушкова, из-за геополитических изменений G7 придется поднять вопрос о возобновлении формата "Большой восьмерки".
Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
26 августа, 00:11РИА Новости
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ
"Именно поэтому в конечном счете "семерка" будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи. Обстоятельства изменились", — высказался Пушков.
Ранее Макрон, выступая перед французскими послами, заявил, что эпоха западной гегемонии в мире заканчивается. Он отметил, что сейчас набирают силу "новые державы", такие как Россия и Китай. Французский лидер также подчеркнул важность построения новых отношений с Москвой, так как без ее участия невозможно создать новую структуру европейской безопасности и доверия.
Нет, уж лучше вы к нам
20 августа, 17:51РИА Новости
Нет, уж лучше вы к нам
230262128
Обсудить 5
Эммануэль МакронG7Совет Федерации РФАлексей ПушковФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
И тут Остапа понесло... В смысле Пушков проговорился - "Хочу в ЕСПЧ, хочу в ОБСЕ, хочу...хочу...хочу... :)))
27 августа, 21:00
ПАПров Агиценович Зак
2100110
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