Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
Парламентарий согласился со словами французского лидера. По мнению Пушкова, из-за геополитических изменений G7 придется поднять вопрос о возобновлении формата "Большой восьмерки".
26 августа, 00:11РИА НовостиТрамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ
"Именно поэтому в конечном счете "семерка" будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи. Обстоятельства изменились", — высказался Пушков.
Ранее Макрон, выступая перед французскими послами, заявил, что эпоха западной гегемонии в мире заканчивается. Он отметил, что сейчас набирают силу "новые державы", такие как Россия и Китай. Французский лидер также подчеркнул важность построения новых отношений с Москвой, так как без ее участия невозможно создать новую структуру европейской безопасности и доверия.
20 августа, 17:51РИА НовостиНет, уж лучше вы к нам